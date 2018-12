Rite de passage 2 : retrouver la paix au contact de la nature

Pensé par Manon Barbeau, ce deuxième Rite de passage est réalisé dans le même esprit que la première émission qui avait été tournée dans la communauté attikamek de Wemotaci, en Mauricie.

Rite de passage 2 - le jeudi 20 décembre à 21h sur ICI Télé

Cheminer après une dépendance grâce à la culture innue

Charles et Nathaëlle ont réglé leurs graves problèmes de dépendance depuis quelques années déjà. La sobriété demeure, cependant, un défi quotidien, car les causes profondes qui les ont amenés à consommer, soit des blessures d’enfance, un sentiment de rejet et une fragile estime de soi, sont encore bien présentes. Pendant une semaine, en compagnie d’un couple de mentors autochtones, Grégoire et Marceline, ils découvriront une paix profonde au contact de la nature. En prenant part à des rituels ancestraux témoignant de la relation fondamentale qui lie les Autochtones à leur environnement, ils éprouveront le sentiment de pouvoir donner un nouveau sens à leur vie et approfondiront leur processus de guérison. À titre de grande sœur, Natasha Kanapé Fontaine les accompagne dans ce cheminement, tout en nous aidant à comprendre la signification des jalons de leur expérience.