Le début d’Une autre histoire pour Marina Orsini

Replonger dans un passé qu’on a voulu effacer

« La série a beaucoup de mystères et de secrets, explique l’actrice. C’est l’histoire d’Anémone, une femme de 53 ans qui a un très lourd passé, aux mains d’une vie et d’un conjoint violents. Un drame a lieu; elle doit se sauver et abandonner ses trois premiers enfants. Au moment où la série commence, on est 30 ans plus tard; elle a reconstruit sa vie, elle a eu une autre famille et trois autres enfants. »



Dès le début de la série, elle apprend que son personnage a un diagnostic d’alzheimer précoce. « C’est tout un parallèle avec la mémoire – avoir voulu oublier le passé, avec le présent qui la confronte. Au-dessus de tout ça plane la maladie. Il y a tout ce lien avec une vie qui existe et cette maladie, qui gruge ton cerveau et ton histoire. »

C’est fou parce qu’avec cette maladie, on se souvient beaucoup plus du passé que du présent. Marina Orsini, au sujet de l'alzheimer

Marina Orsini participe au tournage de capsules pour la série Une autre histoire Photo : Radio-Canada/Annie Bélanger

« C’est une femme qui porte de grands secrets », dit Marina Orsini à propos d’Anémone, qui est thanatopractrice. « Être embaumeuse, elle l’a choisi, mais c’est aussi le destin qui la emmenée dans cet univers qu’elle a fait sien. Faire face à la mort au quotidien, ça l’aide peut-être à mieux vivre sa vie. »

J’ai été séduite et très touchée par cette histoire. Marina Orsini

Mieux comprendre la maladie

Pour se préparer à jouer ce rôle, la comédienne a dû faire beaucoup de recherches en vue de mieux comprendre les émotions et les réactions du personnage. Elle a parlé avec un spécialiste de la maladie et consulté une femme de 48 ans qui a reçu ce diagnostic il y a deux ans. « C’est la maladie du siècle. On connaît tous quelqu’un, de proche ou de loin, qui en est atteint ou [qui] est mort de cette maladie qui fascine. »



Afin de ne pas imiter ce qui a déjà été fait, elle a refusé de regarder des œuvres de fiction qui traitent du sujet et choisi de surtout se fier au scénario. « Je me laisse vraiment guider par l’écriture de Chantal Cadieux et par les réalisateurs de la série. Il n’y a pas une personne qui vit la maladie de la même façon. C’est dans l’écriture de l’auteure qu’on va aller toucher à des choses plus précises. »



Un retour au jeu

Si on a beaucoup vu Marina Orsini à l’animation au cours des dernières années, il y avait un moment qu’on ne l’avait pas vue dans un rôle principal à la télévision. « Un projet arrive quand tous les éléments sont en place, ce qu’on appelle le timing et le destin. Brigitte Couture est une réalisatrice que j’adore. On s’était toujours promis de retravailler ensemble après 30 vies. L’auteure Chantal Cadieux, que je ne connaissais pas, a pensé à moi, et je connais bien la productrice, Sophie Pellerin. Ces trois filles-là m’ont donné le goût d’y plonger. »



« C’est une histoire extraordinaire; du bonbon pour un acteur », dit celle qui ne s’ennuyait pas nécessairement du jeu au départ. « Je suis une actrice avant tout, je n’avais jamais mis un "X" là-dessus. C’est au premier jour de tournage, sur un plateau avec une équipe, que je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. »

Marina Orsini pendant le tournage de capsules pour l'émission Une autre histoire Photo : Radio-Canada/Annie Bélanger

Le web et la bonification des contenus

Rencontrée alors qu’elle participait à l’enregistrement de capsules vidéo destinées au web, Marina Orsini admet que cette façon d’approfondir les personnages avec des entrevues détaillées est une façon de plus de se rapprocher du public. « Ça touche à la pudeur; c’est rentrer dans l’intériorité d’un personnage, le décortiquer et se dévoiler à travers ça. C’est se mettre à nu. Avec [...] le web et les plateformes de réseaux sociaux, le monde adore quand on lui raconte ce qu’il y a derrière l’histoire. C’est comme un privilège de pouvoir plonger dans les coulisses d’une série, d’un film ou d’un projet. Ça ouvre le quatrième mur. Ça a quelque chose d’envahissant, mais c’est quand même magique. On fait de la magie, on est chanceux! »

Une autre histoire sera diffusée sur ICI Radio-Canada Télé à partir du 7 janvier 2019.

Découvrez le personnage d'Anémone