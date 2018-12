5 émissions thématiques d’Infoman à regarder

Les Îles-de-la-Madeleine

Jean-René Dufort s’intéresse aux homards, à la fabrication des cages. Au péril de sa vie, il avoue ne pas aimer manger de ce crustacé. MC Gilles s’initie à l’artisanat local mettant en vedette le sable. Chantal Lamarre rencontre la communauté des Îles... à Montréal.

Épisode 12

Le désert américain : partie 1

Jean-René Dufort nous donne un aperçu de la vie sur la planète rouge à la Mars Desert Research Station (MDRS). MC Gilles recense des morts surprenantes survenues dans le Grand Canyon. Chantal Lamarre nous fait découvrir la grande tendance du désert de l’Arizona : les spas. Elle donne à Jean-René quelques conseils pour atteindre la zénitude façon vibration du Canyon, avec l’air sec et l’esprit des Amérindiens.

Épisode 13

Le désert américain : partie 2

Jean-René Dufort visite la frontière du Mexique, à Nogales, en Arizona. Il passe par le festival du poulet pas de tête. MC Gilles s’intéresse aux films tournés dans le désert. Chantal Lamarre nous parle d’un sport très tendance là-bas, le golf.

Épisode 14

L’architecture

Jean-René Dufort nous apprend tout sur l’histoire des maisons ridiculement grandes (monster houses). Il visite un aréna particulier aux Îles-de-la-Madeleine, et l'école d'architecture Frank Loyd Wright à Taliesin Ouest, en Arizona. MC Gilles nous parle des églises transformées du Québec. Chantal Lamarre et Marie Plourde sont des agentes immobilières à l'affût de maisons originales à vendre. Émission à venir : le jeudi 20 décembre.

Le gala journalistique

Et pour finir, une nouveauté qui sera diffusée le 10 janvier : le premier gala journalistique dans lequel seront soulignées les gaffes et bévues des journalistes d'ici et du reste du monde. L’équipe nous a déjà habitués à ce type de contenu, mais une émission complète, ça promet des histoires épiques!

N’oublions pas aussi la rétrospective de l’année 2018 à travers l’œil unique d’Infoman. L’année qui s’achève s’est déclinée en d’innombrables C. C comme « canicule », C comme « cônes oranges » ou C comme « culturelle » et plus précisément « appropriation culturelle ». Et puis des C, en voulez-vous en v’là : CAQ, caravane de migrants, Charlevoix et cannabis, ce cr#@&?& de Donald Trump. À voir le lundi 31 décembre à 22 h et en rediffusion le mardi 1er janvier.

