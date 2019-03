Les dieux de la danse : les grands gagnants de la 4e saison sont…

Catherine St-Laurent était censée danser en finale avec Mikhaïl Ahooja, mais à la suite d’une blessure, c’est Gabriel Lemire qui a pris le relais à ses côtés.

Le couple Catherine St-Laurent et Mikhaïl Ahooja nous a démontré son talent en danse lors des première et deuxième rondes.

Dans l’émission du 20 septembre, Catherine et Mikhaïl ont magnifiquement interprété une douce valse viennoise sur Perfect, d’Ed Sheeran, une chorégraphie signée Jean-François Messier et Marie Bolduc qui leur a valu une note de 97 %.

« Catherine, tu as une aisance, une élégance… Tu es sublime, lumineuse. » - Chantal

« Vous aviez l’air de deux petits bonshommes sur un gâteau de noces. C’était formidable. » – Serge

Ensuite, Catherine et Mikhaïl ont surpris les juges dans l’émission du 15 novembre, avec un incomparable burlesque sur Feeling Good, une chorégraphie signée Saxon Fraserqui leur a valu une note de 98 %.

« Catherine, tu es un parfait mélange entre la grâce et l’intériorité. C’était magique. De toutes les beautés. » - Chantal

« Ça m’a jeté par terre, ce que vous avez fait sur scène. C’était incroyable. Catherine, tu as une grâce, une classe naturelle. Et Mikhaïl, tu es un personnage de Mad Men sur scène. » – Nico

« Catherine, c’est sensuel, gracieux, sexuel. T’es incarnée, t’es belle, t’es bonne. Ça aurait pu être une chorégraphie de grande finale. » - Serge

Lors de la demi-finale du 29 novembre, Catherine St-Laurent et son nouveau partenaire, Gabriel Lemire, ont épaté les juges enlivrant un paso doble d’une grande assurance qui leur a valu une note de 98 %.

C’était de la haute voltige, on revient d’un rêve. C’était vraiment très beau. Chantal

Vous aviez une énergie explosive dès le départ, qui s’est maintenue jusqu’à la fin. Je n’en reviens pas de ce que je viens de voir. Nico

C’était d’une beauté! Ce sans peur-là était absolument magnifique à regarder. Serge

Finalement, Catherine St-Laurent et Gabriel Lemire remportent les honneurs en interprétant un contemporain bouleversant.

Nous avons eu la chance hier de revoir sur scène les gagnants de la saison dernière, Myriam LeBlanc et Renaud Paradis, qui nous ont offert un numéro d’ouverture extravagant. Et le couple gagnant des mini dieux de la danse, Ève et Livia, nous ont présenté un formidable contemporain sur la musique de Crier tout bas, de Cœur de pirate.

