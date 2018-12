Geneviève Brouillette compare ses premiers mois de District 31 à un triathlon

« Ça demeure une expérience d’actrice que très peu ont la chance de vivre; de jouer autant d’heures par semaine, d’aborder un personnage avec le rythme d’une quotidienne, c’est bien différent [du travail habituel]. » La comédienne considère qu’elle peut prendre le temps de construire son personnage. « Tu peux doser tes affaires. C’est assez particulier comme façon de travailler. » Elle prend beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. « C’est bien le fun, j’aime ça. Donc oui, je gagne, mais c’est sûr que je n’ai plus de vie », dit-elle en riant.

Sa perception de Gabrielle Simard

Lors de l’arrivée de Gabrielle Simard, au début de la troisième saison, on a qualifié la lieutenante de « main de fer dans un gant de plomb », mais Geneviève Brouillette y voit une femme juste et honnête sur qui ses collègues peuvent compter. « Tu peux avoir confiance en elle; […] tu sens qu’elle a la solidité pour prendre les dossiers en main, donc c’est rassurant pour eux. »

Pour moi, c’est une personne qui est ferme et juste. C’est quelqu’un dont le travail exige une certaine rigueur, une certaine fermeté, et elle dirige une gang de gars un peu machos. Elle n’est pas gênée d’exercer son autorité et ne s’excuse pas d’exister. Geneviève Brouillette à propos de Gabrielle Simard

Geneviève Brouillette incarne Gabrielle Simard. Photo : Radio-Canada

Geneviève Brouillette nous raconte d’ailleurs que de vrais policiers jouent des rôles de figurants dans District 31. L’un d’eux l’a particulièrement touchée en lui disant : « Je l’aime assez, ton personnage! C’est la lieutenante qu’on rêve tous d’avoir. »

Un rôle critiqué

Sur les réseaux sociaux, les gens du public ne sont pas toujours tendres avec elle, parce qu’ils ont du mal à saisir la vraie nature du personnage. L’auteur de la série, Luc Dionne, a même dû la défendre récemment dans une publication sur Facebook. « Luc Dionne est cute; il met sa cape et son épée pour aller au batte pour moi, et pour elle. » Elle affirme ne pas trop s’en faire avec les critiques du public et ne les lit pas vraiment. Elle sait quand elle fait moins l’unanimité, parce qu’elle reçoit en contrepartie des vagues de messages où elle se fait dire : « N’écoute pas ceux qui ne t’aiment pas! Moi je te trouve bonne! »

Je trouve ça intéressant de constater que si ça avait été un homme avec les mêmes qualités que Gabrielle Simard, il aurait passé comme du beurre dans la poêle. Il aurait été considéré comme un bon boss, solide. Parce que c’est une femme, ça ne passe pas. J’ai vraiment cette impression. Geneviève Brouillette

Une énorme charge de travail

Jouer un rôle dans une quotidienne est un beau défi, mais Geneviève Brouillette affirme que les longues journées de travail sur un plateau, c’est beaucoup plus exigeant qu’un travail de bureau. « Ce n’est pas comme un 9 à 5. C’est beaucoup plus prenant, et tous mes temps libres, ici ou chez moi, je les prends à apprendre mes textes. À part mon chum, je ne vois plus personne! »

J’ai intégré ça dans ma vie, j’ai trouvé ma technique pour optimiser mon temps et être le plus efficace possible. Geneviève Brouillette, à propos du rythme de croisère élevé de District 31

« Je dirais que j’ai pris la vitesse de croisière de mes collègues. » Geneviève Brouillette a eu besoin de 4 à 6 semaines d’adaptation lorsqu’elle a rejoint l’équipe, qui était en place depuis le début de District 31. « C’est comme une espèce d’exploit sportif. Si tu décides que tu veux faire un triathlon, tu dois t’y consacrer entièrement et faire des sacrifices. C’est ça qui était difficile au début. C’est comme si j’avais commencé un Ironman sans entraînement. » Après un automne de travail acharné, « tu deviens plus en forme et c’est moins dur ».

Geneviève Brouillette sur le plateau de tournage de District 31 Photo : Radio-Canada/Annie Bélanger