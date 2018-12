La mission spatiale de David Saint-Jacques vue par le youtubeur Massi Mahiou

Le 3 décembre dernier, l'astronaute David Saint-Jacques s'est envolé vers la Station spatiale internationale (SSI) pour une extraordinaire mission exploratoire qui va durer jusqu'en juin 2019.

Pour les curieux, les passionnés de science, les amoureux d’astronomie, le site consacré à cette mission regorge d’informations et de contenus originaux.

On découvre notamment que David parle cinq langues et est médecin de famille.

On a accès à du contenu exclusif pour apprendre comment se passe le décollage d’une fusée, savoir ce qu’est la Station spatiale internationale, ou encore voir que la centrifugeuse humaine, c’est une machine très impressionnante!

David Saint-Jacques Photo : Trio orange

On rit, beaucoup. Le jeune youtubeur Massi Mahiou, âgé de 19 ans, nous raconte la vie dans la SSI avec humour. En compagnie de scientifiques en herbe, il nous parle du quotidien des astronautes. On apprend notamment ce qui arrive aux sacs à caca dans l’espace et que les astronautes font du vélo stationnaire dans l’espace pour se maintenir en forme.

Comment devenir astronaute : Lancer une fusée

On nous invite aussi à poser nos questions en ligne, et une équipe d’experts scientifiques y répond.

Combien de temps ça prend pour préparer un repas dans l'espace? Yannick, 9 ans

On apprend également de nombreuses choses sur les préparatifs de la mission. L’animateur Charles Tisseyre de l’émission Découverte propose un documentaire sur la préparation physique et mentale de David avant de partir dans l’espace et sur le déroulement de sa mission. On suit l’astronaute au cours de son odyssée entre le Canada, le siège de la NASA à Houston, le site de lancement de Baïkonour au Kazakhstan et le centre d’entraînement russe de Star City à Moscou.

Je me rends compte en regardant mon passé, mon enfance, que j’ai toujours été obsédé par l’idée que je veux tout comprendre. David Saint-Jacques

David Saint-Jacques en mission Photo : Trio orange

Tous les contenus sont offerts sur le site David Saint-Jacques en orbite.

Les capsules humoristiques de Massi Mahiou sont diffusées en ligne et présentées sur ICI Télé les samedis et dimanches à 8 h 30.

Pour rêver en grand, le compte Instagram de la mission recèle une mine de belles images et d’infos cocasses.

