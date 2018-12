Les enfants de la télé célèbrent le demi-siècle du Bye bye

Des imitateurs hors pair

La première revue humoristique annuelle, en 1968, mettait en vedette Marthe Fleurant, Françoise Lemieux, Claude Landré et Donald Lautrec. Ce dernier fait partie de cette émission spéciale, aux côtés de Louise Latraverse, de Michèle Deslauriers, de Pauline Martin, de Michel Côté, de Marc Messier, d’Yves Jacques, de Patrice L'Écuyer, de Rock et Belles Oreilles, de Louis Morissette, de Véronique Cloutier, de Simon Olivier Fecteau, de Pierre Brassard et d’Anne Dorval.

Des archives du tout premier Bye bye, en 1968

Le Bye Bye a 50 ans! En 1968, cette revue humoristique de l'année était diffusée pour la première fois sur les ondes de Radio-Canada. Comédiens : Marthe Fleurant, Claude Landré, Donald Lautrec, Françoise Lemieux

Où est Dodo?

Si Dominique Michel ne fait pas partie de cette brochette d’invités aux Enfants de la télé, ne vous inquiétez pas, elle fera sa 20e apparition au Bye bye 2018, aux côtés de nombreux autres artistes qui ont défilé à la revue de fin d’année au fil des ans.

Pierre Brassard, Véronique Claveau, Anne Dorval, Patrice L’Écuyer et Claude Legault seront du Bye bye 2018. Photo : A Média et KOTV

Claude Legault, pour sa part, en sera à son premier Bye bye cette année. Il pourra compter sur l’expérience de Patrice L’Écuyer, de Véronique Claveau, d’Anne Dorval et de Pierre Brassard.

Regardez quelques moments marquants de l’histoire du Bye bye

Spéciale 50 ans de Bye bye

Quelle est la meilleure imitation de Madonna?

Les années se suivent et ne se ressemblent pas toutes, mais certains personnages sont récurrents quand ils ont le bonheur (ou le malheur) de marquer l’actualité. C’est le cas de la chanteuse Madonna, qui a été interprétée par Patrice L’Écuyer en talons dans les années 90, et par Véronique Cloutier 17 ans plus tard.

Patrice L’Ecuyer et Véronique Cloutier en Madonna

En 1972, Moscou s'invite au Bye bye

Bye Bye 72 : Une visite de Moscou en pleine guerre froide

Ne manquez pas cette émission spéciale des Enfants de la télé, d’une durée de 90 minutes, le mercredi 12 décembre à 20 h.