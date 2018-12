Trois nouveaux entrepreneurs à l’émission Dans l’œil du dragon

Dans l’œil du dragon reviendra en ondes en avril prochain pour une huitième saison. Dominique Brown, de retour pour une deuxième année, sera entouré d’entrepreneurs triés sur le volet. Les quatre dragons de 2019 sont remarquables tant par le succès de leurs entreprises millionnaires que par leur engagement sur les plans social et environnemental.



Tout comme l’an dernier, un dragon invité se joindra chaque semaine au groupe durant les 10 semaines de diffusion. De toutes les adaptations de Dans l’œil du dragon dans le monde, la formule québécoise est la seule à assurer la présence d’un dragon invité chaque semaine. Elle permet de mettre en valeur les entrepreneurs de chez nous et de multiplier les possibilités d’investissement.



Rappelons que plus de 2 000 000 $ ont été investis par l’ensemble des 14 dragons officiels ou invités au cours de la saison 2018.



Inscription

Vous aimeriez présenter votre entreprise ou votre produit aux dragons lors de la prochaine saison? Inscrivez-vous dès maintenant. La période d’inscription prendra fin le 21 décembre.



Dominique Brown, Chocolats favoris

Marie-Josée Richer, PRANA

Isabèle Chevalier Bio-K

Nicolas Duvernois, Pur Vodka et romeo’s gin

