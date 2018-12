Le numéro hilarant d’Arnaud Soly au Gala Les Olivier

Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux savent qu’il utilise souvent le chant dans ses vidéos. Hier soir, lors de la présentation des nommés pour la catégorie spectacle d’humour / meilleur vendeur de l’année, il a chanté des commentaires (véridiques) que des internautes ont écrits sur les pages Facebook des cinq nommés.

Accompagné de l’humoriste Neev, du chanteur Étienne Cousineau et d’Éric Desranleau (Mes Aïeux) au piano, Soly a conquis le public du studio 42 avec ce numéro qui se moquait des commentaires méchants, étranges ou maladroits qu’on peut lire souvent sur les réseaux sociaux.

Pour Louis-José Houde, c’est la « barbe qui grisonne et la face de chipmunck », pour Katherine Levac, c’est la personne qui lui fait remarquer qu’elle aime les chats et que son nom commence par « un chat KAT Miaooouu LOL ». Les invités s’ajoutent au fur et à mesure que la prestation se déroule, et le tout se termine par un crescendo avec une chorale qui chante intensément « fais-tu des shows à Ottawa? ».

Le numéro musical d'Arnaud Soly

