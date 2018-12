L’hommage d’Hugo Latulippe au Petit prince, de Saint-Exupéry

Le réalisateur et scénariste bien connu Hugo Latulippe propose une exploration du livre et une présentation de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, dont le travail de pilote d’avion a contribué à l’ouverture des lignes de l’aéropostale française en Afrique et en Amérique du Sud.





Bande-annonce



Pour le seconder dans sa quête, le réalisateur a fait appel, entre autres, à Dany Laferrière, à Éric-Emmanuel Schmitt et à Éric Dupont, écrivains; à Alain Vircondelet, biographe de Saint-Exupéry; à Eugène Bellet, qui a construit une réplique de l’avion de Saint-Exupéry, et à Thrin Xuan Thuan, écrivain et astrophysicien.

Le réalisateur Hugo Latulippe et l'auteur Dany Laferrière Photo : Groupe Fair-Play Inc.



Parmi les nombreuses réalisations d’Hugo Latulippe, rappelons celles-ci : Bacon, le film (2001), Ce qu’il reste de nous (2004), Alphée des étoiles (2012) et Troller les trolls - avec Pénélope McQuade (2018)



Le documentaire L’invisible essence : Le petit prince sera diffusé :



-Le lundi 10 décembre à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé

-Sur cette page à compter du 11 décembre