Vidéo : Charles Tisseyre au sujet de la mission de David Saint-Jacques

Lundi 3 décembre, 6 h

Alors que le soleil tarde à se lever, de nombreux Canadiens sont déjà debout devant leurs écrans. Chacun, dans son foyer, a les yeux braqués sur la préparation du lancement de la fusée Soyouz en direction de la Station spatiale internationale. Dans l'imaginaire collectif, un décollage vers l'espace sera toujours un moment grandiose où le calme côtoie l'excitation. C'est encore plus vrai lorsqu'un citoyen canadien participe au voyage.

David Saint-Jacques a pris le chemin de la Station spatiale internationale exactement à 6 h 31 ce matin-là. Mais son voyage, il l’a commencé bien avant. Pendant les mois qui ont précédé son départ, le Canadien a vécu l’entraînement le plus difficile qui soit pour devenir astronaute. « Je suis en train de gravir une montagne, et au sommet de la montagne, il y a la rampe de lancement. » C’est justement de cette montagne qu’il est question dans le documentaire David Saint-Jacques, mission spatiale. Découvrez l’homme derrière le héros, pendant qu’il se prépare à réaliser une mission fascinante, mais tout aussi périlleuse.

Pour en savoir plus, nous avons posé des questions à celui qui prête sa voix au documentaire, Charles Tisseyre. En tant que journaliste scientifique, on pouvait déjà sentir son enthousiasme quelques jours avant le lancement de la mission : « David Saint-Jacques a attendu 10 ans pour avoir sa mission. Alors pour les Canadiens et les journalistes scientifiques, c’est un très grand événement. »

Le documentaire David Saint-Jacques, mission spatiale sera diffusé sur ICI Radio-Canada Télé dimanche à 18 h 30, dans la série Découverte. Vous pourrez aussi le regarder en rattrapage sur ICI Explora le jeudi 20 décembre à 21 h.