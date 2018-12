Nicolas Noël répond aux questions des enfants dans 24 capsules exclusives

À la manière d’un calendrier de l’avent, les 24 vidéos Dis-moi, père Nicolas? offrent un décompte vers le grand soir tant attendu avec une nouveauté chaque jour. Elles abordent des questions que les enfants se posent. Pourquoi la ceinture de Nicolas est si grande? Comment livrer les cadeaux aux enfants quand il n’y a pas de cheminée chez eux? Pourquoi on décore un sapin? Ou encore, comme le demande la jeune Léonie : « Est-ce que les lutins, c’est tes enfants? »

On s’interroge même sur ce qu’il fait le reste de l’année.

"Du 16 janvier au 31, vacances dans le sud! Ouh ouh ouh." Nicolas Noël

Ces vidéos permettent aussi de discuter, tout en douceur et avec des mots simples, de sujets plus graves. Nicolas Noël parle de la pauvreté, de la tolérance, de la séparation des parents et de la perte d’un proche. Parce qu’avec les petits bouts de chou, on discute de tout. Et parce qu’avec son grand cœur et sa tendresse, Nicolas Noël apporte un peu de réconfort dans les moments tristes.

Avec ces vidéos exclusives à découvrir chaque jour comme une belle surprise, on se laisse transporter et on laisse la magie opérer. Joyeux Noël!

