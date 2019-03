Finale de Ruptures : Ariane à l’heure des choix

Attention : si vous n’avez pas vu l’épisode du lundi 3 décembre, il vaut peut-être mieux ne pas continuer votre lecture...

Sa vie amoureuse

La dernière émission de l’année se termine sur Ariane, songeuse, qui contemple une jeune famille. Peu avant, elle a fait part à Antoine de son désir d’avoir un enfant, et la réaction de son amoureux pourrait remettre en question leur histoire d’amour. Comme la vie (ou les auteurs) fait bien les choses, voilà qu’Étienne Dalphond, son ex, lui signifie clairement son amour pour elle. Ariane se laissera-t-elle tenter?

La mort de son père

Ariane, qui connaît enfin les circonstances de la mort de son père, se tourne vers la police, même si elle sait qu’elle met en péril l’avenir de sa mère.

Son besoin de protéger les enfants

Ariane a risqué gros en mettant en doute l’impartialité du juge Frigon dans le jugement de la cause de Jacinthe Sirois. Devant le succès de ses démarches, elle semble bien déterminée à pousser l’affaire plus loin et à dénoncer tout ce qui pourrait nuire au bien-être des enfants.

Retour sur la saison

La saison avait débuté dans une ambiance de tension extrême : prise d’otage, mort d’un client d’Ariane et fragilité de l’avocate, qui s’était retrouvée mêlée à l’histoire. Les épisodes suivants ont fait place à différentes causes en litige et ont donné des échanges relevés entre Ariane, Marie Rousseau, Claude Boily et Justine Salvail. Les avocates se sont affrontées sur des questions de reconnaissance de paternité, de demande de pension inusitée, de mère porteuse, d’adoption, d’affirmation de genre et de garde d’enfants.

La guerre impitoyable entre Jean-Luc De Vries et Claude Boily semble avoir trouvé sa conclusion. C’est par un moyen détourné (l’amour de Claude pour Ariane) que l’avocat pense être parvenu à ses fins.

Le retour de la série l’an prochain, pour une 5e saison, a été confirmé par Radio-Canada.

Les coulisses de l’émission

Si vous ne l’avez pas déjà visitée, sachez que la section vidéo du site présente 12 capsules. Elles contiennent des entrevues avec les comédiens, qui nous parlent de leur personnage, des auditions, de la difficulté à apprendre le vocabulaire juridique, du plaisir sur le plateau, de l’importance des costumes, etc.