Guylaine Tremblay, après Marie Lamontagne

La prison de Lietteville se cache à l’intérieur d’un immeuble industriel de l’arrondissement sud-ouest à Montréal. De l’extérieur, rien n’indique la présence d’un plateau : la structure de briques, située sur une petite rue déserte, n’a pas l’étoffe d’un studio télé, du moins pas celui que je m’étais imaginé. Pendant un instant, j’ai même peur de m’être égarée. Heureusement, la comédienne est là. Elle me salue et m’invite à la suivre au deuxième étage, où elle se fera maquiller.

Je n’ai jamais rencontré Guylaine Tremblay. Pourtant, j’ai l’impression de la connaître. Il faut dire que depuis maintenant sept ans, elle crève chaque semaine mon écran de télévision, et celui de plus de 1 million de téléspectateurs, par son interprétation remarquable de Marie Lamontagne. Et malgré ses dizaines de trophées, que ce soit des Gémeaux ou des Artis, elle s’avère comme on peut se l’imaginer profondément accessible.

Guylaine Tremblay a tourné, cette semaine, le dernier épisode de la série Unité 9. Photo : Radio-Canada/Laurence Godcharles

« Je suis assez fébrile, me dit la comédienne. Dans deux jours, je tourne mon dernier épisode. Je quitte un projet, des personnages, mais surtout une équipe avec qui j’ai partagé de grands moments d’émotions. » Ce sentiment de nervosité décrit par la comédienne se décèle un peu partout sur le lieu de tournage. Lorsque Eve Landry, l’interprète de Jeanne Biron, et Guylaine Tremblay se croisent dans les corridors, elles s’enlacent, larme à l'œil.



« En sept ans, Eve a eu des enfants et Debbie [Lynch-White] a rencontré l’amour. Il y a eu des deuils, des rencontres et des séparations, autant chez les comédiens que dans l’équipe technique et la production. Je ne sais pas si je retrouverai cela un jour », ajoute-t-elle. Celle qui renouera avec le théâtre l’an prochain mentionne s’être spécialement liée d’amitié avec le réalisateur Jean-Philippe Duval, avec qui elle espère travailler à nouveau prochainement.



Marie Lamontagne, plus qu’un simple personnage

Si l’histoire de Marie Lamontagne a touché un grand nombre de Québécois, elle a également marqué la vie de son interprète. « Quand tu incarnes le rôle d’une femme victime d’inceste, qui est tellement dans la souffrance, cela te transforme humainement », souligne Guylaine Tremblay.



Au cours des dernières années, elle estime avoir appris à comprendre les femmes dont on a abusé qui décident garder le silence. « Beaucoup de gens se demandent pourquoi Marie Lamontagne ne dit pas ses secrets. En l’interprétant, j’ai accepté son silence. Souvent, oser parler signifie briser une famille. J’ai beaucoup de respect pour toutes ces femmes », affirme-t-elle.



Jamais une série n’a eu un effet aussi ardent sur sa vie, et ce succès, elle le vaut en grande partie à son auteure, Danielle Trottier. « Grâce à sa plume, nous avons réussi à changer une petite partie du monde », me dit-elle humblement. Elle se rappelle s’être maintes fois fait interpeller dans la rue par des femmes victimes d’inceste dont la vie a positivement changé grâce à l’émission.





De gauche à droite : Luc Guérin, Guylaine Tremblay et Danielle Trottier. Photo : Radio-Canada

Unité 9 a, selon elle, également favorisé la présence de femmes de « toutes sortes » à l’écran. « C’était le vrai monde, comprends-tu? Il y avait des vieilles, des jeunes, des maigres, des grosses... et cela, je trouve que c’est remarquable. »

Capsules web inédites

Maintenant que le maquillage est terminé, Guylaine Tremblay se dirige au sous-sol, où se situe le bureau de Steven Picard, le psychologue d’Unité 9. Ici, nous entrons dans un autre univers. Les décors réalistes me font oublier l’extérieur. Je n’aurais effectivement pas dû me fier aux apparences.

Luc Guérin, qui fera office d’intervieweur, attend sa collègue. Tous deux discuteront de l’incidence du rôle de Marie Lamontagne sur la carrière et la vie de Guylaine Tremblay. En regardant des extraits marquants des dernières années , ils se rappelleront des émotions vécues et des souvenirs qui y sont liés.

Des capsules web inédites d'Unité 9 seront mises en ligne cet hiver. Photo : Radio-Canada/Laurence Godcharles

Pour regarder ces capsules, il faudra faire preuve d’un peu de patience, puisqu’elles ne seront en ligne à l'hiver 2019. Notez que d’autres comédiens, dont Eve Landry, François Papineau, Céline Bonnier, Geneviève Schmidt et Danielle Proulx, se sont prêtés au jeu. D’ici là, ne manquez pas les derniers épisodes d’Unité 9, qui reprendront après les Fêtes sur ICI Radio-Canada Télé.