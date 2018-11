C’est donc pour une sixième fois qu’elle déploiera sa verve et son talent pour célébrer les productions, les artistes et les artisans qui auront contribué à l’excellence de notre télé en 2018-2019.

Je suis très excitée de reprendre les rênes de l’animation de ce gala. Ça fait 26 ans que je fais ce métier. Les Gémeaux, c’est chez moi. Je me sens en plein de forme et d’attaque pour entrer en scène. C’était un grand rêve pour moi de l’animer à nouveau. Véronique Cloutier

« Véronique Cloutier, c’est une valeur sûre pour animer le gala. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles en sachant que c’est elle qui anime », affirme la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dominique Chalout

Quel sera le ton du gala?

Véronique avoue qu’elle a pris de l’assurance sur scène avec son spectacle Les Morissette. Les blagues seront plus mordantes, affirme-t-elle. Et si j’ai la chance de faire une steppette, je ne m’en empêcherai pas.

Quels sont tes coups de cœur télévisuels de la dernière année?

Ruptures, c’est ma série préférée que je ne peux pas manquer. J’attends le lundi à 21 h pour la regarder à la télé. C’est mon bonbon de la semaine.

En direct de l’univers, c’est mon classique à regarder en pyjama.

J’ai adoré Révolution et Occupation double à TVA.

Aussi, je vais animer la deuxième saison de 1res fois à compter de janvier 2019. La saison s’annonce excellente.

Comment se passe la préparation de La fureur spéciale 20 ans?

Ça va super bien. C’est excitant. On va offrir un super anniversaire le 5 janvier 2019, en direct. On est fébriles pour l’émission. On est tellement avancés pour ce qui est du contenu que tout ce qui reste à faire, c’est de se préparer pour l’émission.