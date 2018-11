Que mangera-t-on demain?, un documentaire sur l’avenir de l’alimentation humaine

Plus que jamais, la question de l’alimentation est au premier plan des défis que les êtres humains devront relever. Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies (ONU), nous serons plus de 9 milliards sur Terre en 2050.





Bande-annonce de l'émission du 24 novembre



Comment réussira-t-on à révolutionner l’alimentation humaine? Pour certains, la solution se trouve dans les avancées biotechnologiques. Pour d’autres, la réponse réside dans les méthodes de cultures plus respectueuses de l’environnement.



Quelques chiffres tirés du documentaire font sursauter et démontrent l’ampleur de la tâche à venir :

– Il faut 15 000 litres d’eau pour produire 1 kilogramme de bœuf.

– Une vache mange entre 40 et 75 kilogrammes de nourriture par jour.

– En Asie, la consommation de viande a quadruplé depuis 50 ans.

– Il se consomme plus de 1000 milliards d’œufs par an dans le monde.

– Il faut plus de 2000 litres d’eau pour produire une douzaine d’œufs.

– En Amérique du Nord, 590 millions de kilogrammes de crevettes sont consommés chaque année.

Que mangera-t-on demain?, une série documentaire en trois parties à ne pas manquer

Première partie : le 24 novembre à 22 h 30

Techno food

Dans les laboratoires de la Silicon Valley, des scientifiques créent les protéines animales de demain… sans avoir recours aux animaux.

Deuxième partie : le 1er décembre à 22 h 30

Bio food

Partout sur la planète, on s’interroge sur la façon de produire la nourriture. Des modes de production plus durables sont mis à l’essai.

Troisième partie : le 8 décembre à 22 h 30

Franken food

Pendant que la société se questionne sur l’alimentation de demain, une voie controversée se dessine : créer des superanimaux issus de la transgénèse.

Il sera également possible de voir ces émissions sur cette page et sur le site de Doc humanité à compter du 26 novembre (première partie), du 3 décembre (deuxième partie) et du 10 décembre (troisième partie).





Volet numérique

Un volet numérique offre des vidéos exclusives, un jeu-questionnaire, des fiches explicatives et des cartes interactives afin d’enrichir la compréhension des enjeux soulevés dans la série documentaire.