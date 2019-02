Erreur fatale : un suspense psychologique à ne pas manquer

Cette minisérie dramatique britannique s’ouvre sur une tragédie. Poignardé lors d’une bagarre, le fils de 15 ans de Dan Bowker (John Simm) se retrouve à l’urgence, où le réputé traumatologue Jon Allerton (Adrian Lester) ne parvient pas à le sauver. Dan, pour qui la vie n’a pas été facile, voit sa haine envers les privilégiés se cristalliser à l’endroit du spécialiste, persuadé que son fils a été victime d’une erreur médicale.

L’intrigue

Dan Bowker, en deuil, dévasté et désemparé, décide de tout faire pour découvrir comment son fils a pu mourir sur une table d’opération aux mains d’un chirurgien renommé. Obsédé et animé par un sentiment d’injustice, il entreprend de fouiller le passé de Jon pour trouver ses points faibles et lui rend la vie insupportable. Hanté par les souvenirs de son fils Alex, il est prêt à tout pour connaître la vérité. Un sentiment de vengeance habitera Dan tout au long de la série diffusée en trois épisodes.

Voilà ce qui se passe lorsque vous faites confiance à 100 % à une autre personne, mais que quelque chose cloche dans l’histoire.

Bande-annonce

Une bonne raison de suivre Erreur fatale

Si vous avez aimé la minisérie britannique Docteur Foster, qui a remporté plusieurs prix, il y a de fortes chances que vous raffolerez de ce suspense psychologique.

