Unité 9 : un évènement tragique est survenu

Attention, divulgâcheurs! Si vous n’avez pas vu l’épisode d’hier soir, nous vous conseillons de cesser votre lecture de ce texte maintenant. Des éléments importants de l’intrigue sont abordés ci-dessous.

Depuis quelques saisons, elle avait instauré un climat de terreur dans la prison et c’est elle qui régnait sur la cour de Lietteville. Tirant les ficelles et jouant à intimider tout le monde pour son propre profit, elle avait un malin plaisir à faire souffrir les gens. Elle a fait de Mariposa son « jouet », elle a organisé le tabassage de Madeleine Tessier, a manipulé Manon Granger alias Boule de quilles pour en faire son homme de main, etc.

Catherine-Anne Toupin a tellement bien joué son rôle, qu’on a fini par réellement la détester. Nous saluons son interprétation de cette détenue, qui était jouée par Suzanne Clément dans la première saison.

La semaine dernière nous avons assisté à un revirement de situation. Les détenues ont décidé qu’elle en avait assez de se faire manipuler par Shandy et se sont retournées contre elle, qui a accusé le coup.

Nous avons fini par la détester, mais sans vouloir excuser tous ses gestes impardonnables, Shandy a eu un parcours très difficile et son lot de blessures, ce qui nous aide à avoir un peu d’empathie pour son personnage. Rappelez-vous qu’elle avait déjà fait une tentative de suicide et qu’elle avait été transférée dans un hôpital psychiatrique.

Shandy se sent abandonnée par tout le monde (ses parents ne lui parlent plus depuis un moment). Si plus personne en prison n'a de considération pour elle, elle ne trouvera pas la force de continuer. Danielle Trottier - auteure de la série

Madeleine Tessier relit une lettre de madame Galarneau laissée dans le dossier de la détenue, ce qui nous aide à comprendre que Shandy avait des blessures très profondes, bien qu’elle essayait de nous faire croire qu’elle se foutait de tout. On peut penser qu’elle a essayé de contrôler ce qu’elle pouvait dans sa vie en instaurant sa propre loi en prison.

Lettre de Nicole Galarneau (mère de Shandy) Bonjour Charlène, compte tenu de nos multiples interventions pour t’aider à devenir une personne mature et responsable, ton père et moi constatons que tu ne veux tout simplement pas le devenir. Nous te demandons de ne plus tenter de nous contacter ni de nous transmettre de tes nouvelles. Nous préférons rester étrangers à tout ce qu’il t’adviendra dans le futur.

Un autre moment émouvant, hier, a été la réaction de Jeanne Biron (de qui elle était follement amoureuse dans la première saison) lorsqu’elle a appris sa mort par pendaison. Les souvenirs ont rejailli et Jeanne s’est effondrée. Heureusement pour elle, Eyota Standing Bear l’a aidée à surmonter sa peine.

Personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour le personnage de Shandy. Je sentais sa souffrance et sa déchéance. J'ai ressenti une grande peine en écrivant les scènes où nous découvrons que personne ne va réclamer son corps Danielle Trottier- auteure de la série

C’est sur la pièce Alone, de Beyries, que Normand Despins et Madeleine Tessier se remémorent des scènes touchantes avec Shandy.

Vous pensez au suicide, vous êtes inquiet pour un proche ou vous avez perdu un être cher par suicide? Il est important d’en parler.

▪️ Québec: 1 866 APPELLE (277-3553)

▪️ Dans le reste du Canada: 1-833-456-4566