Le cri du rhinocéros, un documentaire de Marc Labrèche

Avec son nouveau documentaire, Marc Labrèche aborde une question sérieuse, mais soyez rassurés, sa fantaisie n’est jamais bien loin…



Cette question a motivé sa démarche, mais au-delà de l'obtention d'une réponse à son interrogation, il désirait susciter la réflexion.



La quête de Marc Labrèche l’a mené à Montréal, à Toronto, à Paris et à Los Angeles pour discuter avec les cinéastes Xavier Dolan, Atom Egoyan, Denys Arcand, Denis Villeneuve, François Girard et Patrice Leconte, avec le metteur en scène Robert Lepage, avec les écrivains Frédéric Beigbeder, Alexandre Jardin, Dany Laferrière, John Irving et Jonathan Franzen, ainsi qu’avec les chanteurs Daniel Bélanger, Ariane Moffatt, Charlotte Gainsbourg, Albin de la Simone et Mathieu Chedid.

La plus grande surprise du comédien, animateur et réalisateur a été de constater l’humilité et la transparence des artistes qu’il a rencontrés.





De les écouter réfléchir, j’ai trouvé ça bien émouvant. Marc Labrèche



Pour Xavier Dolan et Robert Lepage, l’écoute est au cœur de la question :





J’ai l’impression qu’on a tout dit quand on arrête de regarder les autres, puis quand on arrête d’écouter les autres. Xavier Dolan

Un artiste pertinent, ce n’est pas nécessairement un artiste qui a du succès ou qui vend le plus de billets ou qui est le plus populaire, mais c’est quelqu’un qui est en phase avec son époque, qui est à l’écoute de son époque. Robert Lepage



La crainte de se répéter a, entre autres, animé la discussion :





Les artistes et les écrivains que j’admire le plus sont ceux qui se répètent sans cesse et qui nous montrent chaque fois une nouvelle façon de voir la même terrible chose. John Irving

Je crois qu’à chaque livre, j’essaie de dire complètement autre chose et, sans m’en apercevoir, je répète exactement la même chose. Ce qui protège peut-être contre la redondance, alors là c’est immodeste, c’est le talent. Frédéric Beigbeder

Frédéric Beigbeder et Marc Labrèche Photo : Radio-Canada

En tant qu’auteur, je suis hanté par l’idée de ne pas me répéter. Jonathan Franzen



Marc Labrèche aime regarder des documentaires et ce n’est pas la première fois qu’il en conçoit un. En 2005, il signait J’haïs le golf, afin de comprendre ce qui allume les amateurs de ce sport.



Le cri du rhinocéros sera diffusé :





Sur ICI Radio-Canada Télé le mardi 27 novembre à 21 h

Sur cette page à compter du 28 novembre

Sur ICI Tou.tv à partir du 28 novembre

Sur ICI ARTV le 14 janvier 2019 à 20 h 30

Sur ICI RDI le 3 mai 2019



