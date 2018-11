Un numéro très spécial pour Yann Perreau à En direct de l’univers

Le chanteur racontait à France Beaudoin la naissance inusitée de son fils Willie. Son amoureuse, Marie-Pier, a en effet donné naissance à leur deuxième enfant dans leur voiture. Il expliquait que le nom « Willie » avait été choisi notamment pour Willie Nelson et sa chanson On the Road Again.

Avec la complicité de sa conjointe, l’équipe de France Beaudoin a préparé une prestation étonnante dans laquelle Stéphanie Bédard chante la célèbre pièce country. À travers la chanson, on peut entendre des extraits de la conversation que Yann Perreau a eue avec l’employée du 911 lors de l’accouchement.

Le chanteur était visiblement ému de s’entendre dire des phrases comme : « Ma femme a accouché dans l’auto, elle vient d’accoucher ça fait deux minutes! », ou « La maman va très bien, le bébé aussi. »

On the road again chanté par Stéphanie Bédard.

Une histoire bien spéciale qui a connu un dénouement heureux.

Pour voir d’autres prestations d’En direct de l’univers.

En direct de l’univers Samedi 19 h