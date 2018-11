Les coulisses des Sapiens : rencontre avec Gina Zuliani, créatrice des costumes

Qu’est-ce qui t’inspire dans la préhistoire? As-tu fait beaucoup de recherches sur cette époque?

C’est le concept de l’émission qui m’inspire; plus un projet est créatif et plus il m’inspire. Le style de la série Les Sapiens est un mélange farfelu de fashion-Néandertal qui me permet de concevoir des costumes originaux en combinant des éléments évocateurs de la préhistoire à une mode contemporaine. Aucune vraie fourrure n’a été utilisée dans la confection des costumes, et la majorité des cuirs sont synthétiques ou recyclés.

Quel villageois des Sapiens a le costume qui a été le plus complexe à réaliser? Pourquoi?

Lucy, qui est mi-guenon mi-humaine, a le costume qui a été le plus complexe à concevoir et à réaliser. Je devais trouver un moyen innovateur de recouvrir ses bras et ses jambes de poils de façon réaliste en ayant très peu recours au maquillage, faute de temps. Alors sous son costume de feuilles, Lucy porte des manches et des leggings transparents sur lesquels des poils de yak ont été noués un à un par un perruquier...

Lucy Photo : Pixcom

Quelles sont les pièces de costume qui ont été les plus difficiles à dénicher?

Je n’ai rien déniché, tout a été fabriqué sur mesure, même la fausse peau de croco-lézard préhistorique qui a servi à confectionner la robe de la shamane, et l’œil de poisson qu’elle porte à son collier. À la saison 2, elle porte un œil de dragon!

Quel héros des Sapiens te fait le plus rire? Pourquoi?

C’est trop difficile de choisir! Ils m’ont tous fait rire à des moments différents. C’est vraiment une belle gang!

Il y a eu de nombreux invités spéciaux sur le tournage, entre autres Alex Nevsky, Gregory Charles, Rosalie Vaillancourt, Charles Lafortune… Comment t’es-tu inspirée pour la création de leurs costumes?

Toute création commence par le scénario. En lisant l’histoire, je découvre le personnage et je l’imagine qui se promène dans les scènes. La conception des costumes commence à prendre forme et puis je la développe en faisant plusieurs dessins.

Grégory Charles dans Les Sapiens Photo : Radio-Canada

Comment devient-on créatrice de costumes? Quel est ton parcours professionnel?

Mon parcours professionnel est un tourbillon de réalisations créatives variées. J’ai porté plusieurs chapeaux (hihi)! Celui de styliste en photographie, celui de directrice artistique et celui de créatrice de costumes. Il y a plusieurs chemins que l’on peut prendre pour atteindre un but. Il faut saisir les occasions qui se présentent à nous, ouvrir les portes. Et ça peut commencer à l’école. Moi, j’ai étudié en mode, j’aimais beaucoup mes cours d’histoire du costume et particulièrement mes cours de stylisme, et mon professeur m’a engagée pour l’assister lors de petits contrats. Ça a débuté comme ça. Plus tard, c’est moi qui ai engagé un de mes professeurs!

Gina Zuliani Photo : Gina Zuliani

