Bébéatrice, une série d’animation pour adultes craquante

Nous avons eu la chance d'assister au visionnement du premier épisode et de voir en primeur quatre capsules, offertes exclusivement sur ICI Tou.tv et abordant des thèmes qui provoquent tantôt le rire, tantôt la réflexion, tels que la mort et le racisme. Tout ça sort directement de la bouche d'une enfant avec des mots ingénus.

Nous sommes tombés sous le charme du personnage de Bébéatrice, une petite fille qui n’a pas la langue dans sa poche, qui répond aux gens et les confronte sans aucune gêne ni retenue et avec une imagination sans borne. Autant sa personnalité exubérante et la franchise de ses propos peuvent nous surprendre, autant on s’attache à elle, car elle est charmante, brillante, gentille et douce… quelques fois, mais pas trop.

Princesse, elle règne dans son royaume familial, et fait ce qu’elle veut avec PapaGuy, son prince/esclave.



Un aperçu du premier épisode



À 4 ans, Bébéatrice est déjà confrontée à la mort, mais son pragmatisme lui permet de surmonter cet évènement très facilement. Une discussion sur l’adoption avec son père la mènera à des réflexions sur le racisme.



Bébéatrice : PapaGuy, si j’étais venue au monde noire, m’aurais-tu aimé quand même?

PapaGuy : Oui.

Bébéatrice : Mais tu préfères que je sois blanche?

PapaGuy : Oui.

Bébéatrice : PapaGuy, tu es raciste.

Quelques exemples de répliques croustillantes de Bébéatrice



« PapaGuy, quand maman parle, tu attends ton tour et quand Mamanie a fini de parler, tu attends ton tour. » - Béatrice à son père

« Mamanie, c’est ta fille et elle ne t’écoute pas, faque pourquoi moi, il faudrait que je t’écoute? » - Bébéatrice à sa grand-mère

« Pourquoi tu m’as menti? - PapaGuy à sa fille

« Bien parce que ça marche d’habitude. » – Bébéatrice à son père





Pourquoi regarder cette série?



• Les gens vont se reconnaître dans cette série, car on y aborde des thèmes universels et elle rejoint tout le monde, que vous soyez parent ou non.

• Les capsules sont courtes et provoquent tantôt le rire, tantôt la réflexion, et les mots de l’héroïne sont toujours colorés.

• Les vidéos s’écoutent très bien sur mobile et sur tablette.

Après le visionnement, Éliane St-Pierre nous a révélé qu’il y avait beaucoup de ressemblance entre elle et le personnage de Bébéatrice.

Elle me ressemble, car moi aussi je dis des perles d’enfants. Récemment j’ai demandé à ma mère : "Est-ce que l’aneth, c’est la femelle de l’âne?"



Guy A. Lepage a beaucoup d’admiration pour Éliane, la comédienne qui incarne sa fille.



Je suis honoré de jouer avec Élia. C’est une méga pro, un talent naturel but.

Les voix



Mélissa Désormeaux-Poulin interprétera la mère de Béatrice. Guy A. Lepage, qui a une voix assez unique, jouera son propre rôle. Quant à la petite Béatrice, tel que mentionné plus haut, c’est la jeune Élia St-Pierre, âgée de 9 ans, qui a obtenu le rôle. Guillaume Lambert incarnera le grand frère Théo, qui étudie à l’étranger. Muriel Dutil sera grand-maman Suzanne. Le chien caniche Attaque jouera également son propre rôle.

Mélissa Désormeaux-Poulin, Guillaume Lambert, Élia St-Pierre, Guy A. Lepage Photo : Radio-Canada/Judith Laliberté



Dès maintenant, vous pouvez visionner les 9 premières capsules de 5 minutes, de série de 18 sur ICI Tou.tv. Les 9 prochaines seront offertes le 21 novembre.



Ensuite, ces 18 capsules prendront vie sur ICI Télé pendant les Fêtes dans 4 émissions de 30 minutes. (lien vers ICI Télé)



Bébéatrice, du 16 décembre au 6 janvier à 19 h 30

Voici un avant-goût de la série

Bande-annonce

Vous pouvez lire les mots de Béatrice, aujourd'hui âgée de 8 ans, en suivant le nouveau mot-clic #béactrice.