Pourquoi on a adoré la deuxième saison de Faits divers

Mardi soir était présentée la finale de la deuxième saison de Faits divers, une histoire absurde où les mauvaises décisions et les imbroglios font sans cesse dérailler le plan initial des criminels. Voici les cinq raisons qui expliquent pourquoi on a tellement aimé la suite de cette série policière à la Fargo, créée par l'auteure Joanne Arseneau et le réalisateur Stéphane Lapointe.