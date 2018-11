Les capsules de Thomas Dufour : des parodies et des délires pour amuser les jeunes

La troisième saison de ses capsules est en ligne depuis le début d’octobre. Nous y découvrons une galerie de nouveaux personnages savoureux comme les chasseurs de monstres Frank et Johnny, et les décorateurs Lison et Gaétan. Nous nous réjouissons du retour de ceux qui nous ont fait rigoler dans les deux premières saisons : le cuisinier maladroit Gaston, les policiers enquêteurs Hans et Cole, et les populaires Jackass du dimanche Big et Le gros.

Thomas Dufour Photo : Radio-Canada

L'absurdité, dans mes capsules, c'est la réalité légèrement romancée. Thomas

Thomas donne aussi aux jeunes des trucs et astuces pour esquiver les punitions, réussir à conserver leur tablette 24/24, devenir les plus cool de l’école, et bien profiter dans la cour d’école.

Être privé de tablette

Les jours de tournage, toute l'équipe s'amuse beaucoup.

Lors des tournages, nous nous faisions régulièrement livrer du St-Hubert. C'est le même livreur qui est venu à la maison à plusieurs reprises, et immanquablement, à ce moment-là, j'étais déguisé en fille devant les caméras Soit il a trouvé ça drôle, soit excessivement louche. St-Hubert a, depuis, refusé de livrer notre nourriture. (C'est pas vrai.) Thomas

Les capsules de Thomas sont un véritable guide de survie pour se sentir bien en toutes circonstances et prendre la vie du bon côté.