Faire la paix avec la guerre, un documentaire bouleversant

Samedi soir était diffusé Faire la paix avec la guerre, un documentaire produit par Radio-Canada Ottawa-Gatineau. On y suit cinq vétérans de la guerre de Bosnie qui retournent sur les lieux de leur mission 25 ans plus tard. Leur témoignage est dur à entendre, mais donne toute la mesure des horreurs d'une guerre ethnique et des blessures qui perdurent chez les soldats qui y ont été déployés.