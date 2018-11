Ginette Reno chante à Entrée principale

Elle y a interprété Je serai là, une chanson dédiée à ses enfants et qui se retrouve sur son quarantième album en carrière. Sans dire que c’est son dernier album, Ginette Reno explique qu’À jamais est en quelque sorte un testament dans lequel elle se livre comme jamais.

Cet album est le résultat de mon évolution de chanteuse et de femme. Il y a une symbiose qui s'est faite entre la Reno, la chanteuse et la Ginette, la femme. Je me suis demandé jusqu’à quel point je pouvais être vraie. Ginette Reno

Prestation musicale : Ginette Reno

Elle a raconté à l'animateur ce qu’elle faisait quand elle ne se sentait pas bien. Je regarde mon karaoké et je chante. Je me dis que si j'arrive à me faire du bien, je peux peut-être arriver à faire du bien aux autres...

Malgré qu’elle dise ne plus être « sur la garantie », la chanteuse à voix est loin d’être moins énergique. Et qui sait, après l’album À jamais, peut-être sortira-t-elle un album de rap? Elle a évoqué ce souhait à l’émission Medium large, souhait qui a rapidement été, en partie, réalisé par le groupe Alaclair Ensemble.