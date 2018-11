Rosalie Vaillancourt vous fait rire? Retrouvez-la dans un rôle inattendu!

Elle incarne Guerrier 64, un personnage haut en couleur qui risque de chambouler bien des choses dans le quotidien des Roc et des Pierre.

Guerrier 64 Photo : Pixcom

Dans les épisodes précédents, on a vu notre timide Jean-Pierre s’amuser à Caverne et dinos, un jeu à distance. Il y affronte un mystérieux adversaire nommé Guerrier 64. La surprise est grande lorsqu’il découvre que son copain de jeu est en fait une jeune demoiselle. Est-ce qu’elle va ravir le cœur de Jean-Pierre?

Avec un mélange d’humour et de douceur, et avec son côté pétillant que l’on aime tant, Rosalie montre qu’elle a plus d’une corde à son arc. Après ses spectacles d’humour au Zoofest, sur des scènes aux quatre coins du Québec, ses webséries Rosalie et Avant d’être morte, et des rôles dans plusieurs séries, elle nous fait rire aux éclats dans le rôle d’une passionnée de jeux vidéo préhistorique.

Jean-Pierre et Guerrier 64 Photo : Pixcom

À suivre à 7 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé et dans la zone Jeunesse.

Et parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul, retrouvez en ligne tous les épisodes avec les apparitions des célébrités que vous adorez, dans des parodies mordantes des Chefs, d'Un souper presque parfait, d'Harry Potter, du Seigneur des anneaux, de La guerre des étoiles, de La voix et de Virtuoses :

D’autres invités spéciaux vous donnent rendez-vous dans les épisodes des 16 et 23 novembre. Trop « crool »!

----

Voyez les épisodes des Sapiens, les capsules La vraie histoire de la préhistoire, rencontrez les personnages amusants et suivez-les sur Instagram!