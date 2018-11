Entrevue avec Jonas Bouchard, concepteur des décors des Sapiens

Qu’est-ce qui t’inspire dans la préhistoire? As-tu fait beaucoup de recherches sur cette époque?

Ce qui m’inspire dans la préhistoire, c’est la façon dont les humains s’organisaient socialement. Comment ils vivaient ensemble, comment ils interagissaient avec leur environnement. J’ai replongé dans mes cours d’anthropologie et d’histoire de l’art qui, tous deux, étudient les débuts de la culture et ses manifestations.

Est-ce que tu as puisé des idées dans des films ou des séries que tu regardes?

Oui, j’ai regardé pas mal tout ce que j’ai pu trouver. Des films plus sérieux comme La guerre du feu, Alpha ou Un million d’années av. J.-C., ou encore plus satyriques comme L’homme des cavernes (avec Ringo Star!) ou Les Croods et Les Pierrafeu. Une des contraintes majeures des Sapiens était le fait qu’on tourne en studio.

Je cherchais des exemples de films se passant dans la préhistoire, mais qui avaient été tournés avec des décors construits, pour mieux aiguiller mon travail entre réalisme et ludisme. Jonas Bouchard

Quelle est la pièce que tu as le plus aimé décorer?

J’ai beaucoup aimé faire la hutte de la shamane. J’aime beaucoup ce personnage, avec sa folie rassembleuse. Un endroit avec des potions, toutes sortes d’ingrédients, des textures.

As-tu placé beaucoup d’objets clins d’œil dans les décors?

La série est écrite avec des clins d’œil constants à notre époque contemporaine et à celle de la préhistoire. Je n’ai pas cru bon d’en rajouter!

Quel a été le décor le plus difficile à créer, et pourquoi?

Le gros défi, qui s’appliquerait autant à la forêt qu’aux grottes, était de créer des lieux naturels en studio avec un budget assez restreint tout en créant un espace de travail fonctionnel pour l’équipe de tournage. La nature est complexe à imiter, on peut tenir pour acquis le nombre de détails nécessaires pour croire à l’illusion.

Quel est ton souvenir préféré du tournage de l’émission?

La première journée de tournage est toujours excitante. Les comédiens découvrent leur environnement, leurs accessoires, leurs costumes. C’est fascinant de voir tous ces éléments qui ont évolué en parallèle pendant des mois se rencontrer la première fois en studio et devenir Les Sapiens tels que vous les voyez à l’écran!

