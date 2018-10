Les artistes célèbrent la prochaine saison d’ICI Tou.tv

La réputation d'ICI Tou.tv n'est plus à faire, et cela, autant chez les producteurs, les réalisateurs et les comédiens que chez le public. Au cœur du Plateau-Mont-Royal, au centre artistique Le Livart, plusieurs têtes d'affiche (Guy A. Lepage, Véronique Cloutier, Simon-Olivier Fecteau, notamment) et des dizaines d'adeptes de la plateforme numérique se sont réunis afin de célébrer sa nouvelle programmation. Entre les séances photo et un arrêt au bar à bonbons, nous avons réussi à tirer quelques mots de vos artistes préférés.