VÉRO.TV : les nouveautés à ne pas manquer!

Voici quelques nouveautés à ne pas manquer :



1- Deuxième saison de Plan B

Sophie Lorrain et Luc Guérin jouent dans la deuxième saison de Plan B. Photo : Radio-Canada

Aux dires de l’animatrice, Plan B se présente comme la série à ne pas manquer cette année. Si l’on se fie au succès qu’a obtenu la première saison, il est tout naturel de la croire. Cela étant dit, on n’assiste pas à une suite de la télésérie initiale. Même si le concept de l’émission demeure le même, l’histoire et ses comédiens font peau neuve.



Le personnage principal, incarné par Sophie Lorrain, est une mère de famille carriériste. Alors que sa vie professionnelle va bon train, ses relations familiales, elles, se détériorent. À la suite d’un événement tragique lié à sa fille, elle fait appel à l’agence Plan B pour réparer les pots cassés. Jusqu’où son rôle parental a-t-il eu un impact sur le destin de son enfant?



La seconde version de Plan B sera diffusée dès le 7 novembre. Il risque de fendre le cœur à bon nombre de parents..!



2- Les éphémères



Dès le premier novembre, entrez dans l’univers de l’auteur et comédien Pascal Barriault. Cette comédie de 15 épisodes s'attarde sur les côtés charmants, mais le plus souvent ridicules, des premières rencontres. Rencontrez également les multiples conquêtes « amoureuses » du protagoniste, interprétées par d’excellentes comédiennes comme Katherine Levac et Sonia Cordeau. Les éphémères semble une émission idéale pour aposer un baume sur nos histoires d'amour moins glorieuses.



3- Je ne veux pas partir



« Si vous souhaitez pleurer, c’est la bonne émission pour vous », croit Véronique Cloutier. Diffusée au mois d'avril 2019, Je ne veux pas partir raconte l'histoire d'Audrey Metcalfe, une femme atteinte de la fibrose kystique dont l’état de santé défie tous les pronostics médicaux. Celle à qui l'on avait prévu une mort plus rapide va à la rencontre d’autres patients à qui l'on a prédit une décès imminent. Cette série documentaire s’annonce lumineuse, en dépit des scènes extrêmement touchantes.

4- Passion poussière

Les adeptes de Sarah-Jeanne Labrosse connaissent sa passion pour la rénovation. Pour ceux qui l'ignoraient, la comédienne âgée de 27 ans a retapé sept maisons en seulement huit ans. À la mannière de la populaire émission Une étape à la fois, dans laquelle on suivait la construction de la nouvelle cuisine de Marilou, on accompagne ici l'artiste aux mille et un talents dans la construction de son futur toît.

Mis à part les nouveautés, des émissions à succès de VÉRO.TV ont annoncé ce matin leur retour. C'est notamment le cas du Bulletin, de Papa épique, des Morissette et moi, de Karaoké et de Mère et fille. De son côté, Rétroviseur reviendra l'espace d'une heure pour une spéciale dédiée intégralement au vingtième anniversaire de La fureur.