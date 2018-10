Chantal Baril et Luc Senay : jouer nus dans Faits divers

Qui pourrait se douter que Chantal Baril était terrifiée à l’idée de tourner des scènes de nudité quand on la voit si naturelle et décontractée à l’écran, un sein s’échappant de sa salopette en jeans? Et pourtant! Il a fallu que l’équipe de production rassure la comédienne, qui se dit très pudique dans la vie. Finalement, elle a été convaincue :





Ça été beaucoup, beaucoup plus facile que je pensais. Moi, j’étais terrorisée par ça! Chantal Baril

Paulo et Francine



Pour ce qui est de Luc Senay, c’était plutôt les périodes de temps libres entre les scènes qui l’inquiétaient :





Quand on attend pendant 14 heures la bizoune à l’air, j’me suis dit : qu’est-ce qui va arriver? Moi, c’était mon inquiétude. Luc Senay



Les comédiens ont cependant pu constater qu’il y avait un protocole prévu pour ce genre de situation.

Francine (Chantal Baril) et Paulo (Luc Senay) Photo : Sovimage/Véro Boncompagni





Durant l’entrevue, Luc Senay et Chantal Baril soulignent l’audace du réalisateur Stéphane Lapointe, qui a choisi de montrer des corps imparfaits, des corps nus de 60 ans, ce qui est plutôt rare au cinéma et à la télévision.

J’me suis dit, qu’est-ce que j’ai à perdre? Ce corps-là t’a accompagné tout ce temps-là. Honore-le donc au lieu de le mépriser! Chantal Baril



Les deux comédiens ont déjà joué ensemble au théâtre, mais c’est la première fois qu’ils incarnent un couple. De toute évidence, la magie a opéré!



Dans la peau de…

La section vidéo du site de Faits divers regroupe six capsules qui donnent la parole aux comédiens, au réalisateur Stéphane Lapointe et à l’auteure Joanne Arseneau. Vous y trouverez entre autres Chantal Baril et Luc Senay qui nous racontent qui sont Francine et Paulo.





En complément :