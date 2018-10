La fureur spéciale 20 ans : qui jouera?

Du côté de vétérans, l’illustre joueuse Élyse Marquis dirigera l’équipe des filles composée de Linda Malo, d’Hélène Bourgeois Leclerc et d’Isabelle Brossard, qui ont toutes brillé à la belle époque de La fureur (1998-2007). Elles affronteront Alex Perron, Jean-Nicolas Verreault et Louis Morissette, qui seront dirigés par celui qui animé l’émission lors des deux dernières années, Sébastien Benoît.

Élyse Marquis, Linda Malo, Hélène Bourgeois Leclerc et Isabelle Brossard Photo : KOTV

Pour les recrues, on a invité des personnalités qui aimaient toutes beaucoup l’émission quand ils étaient plus jeunes. La majorité d’entre elles étaient des enfants lorsque l’émission était en ondes. Du côté des filles, Katherine Levac, Mariana Mazza et Maripier Morin auront comme capitaine Sarah Jeanne Labrosse. Pierre-Yves Lord occupera le même titre chez les garçons. Il sera entouré de Phil Roy, de Pier-Luc Funk et de Jay Du Temple. Beaucoup de rires sont à prévoir pour cette portion.

Pierre-Yves Lord, Phil Roy, Pier-Luc Funk et Jay Du Temple Photo : KOTV

La fureur spéciale 20 ans durera 90 minutes et sera diffusée en direct (comme dans le temps), le samedi 5 janvier 2019 à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé. Des diffusions en direct sont aussi prévues sur ICI Radio-Canada Première et la page Facebook d’ICI Télé.