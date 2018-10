On célèbre l’Halloween avec des émissions jeunesse drôlement épeurantes!

Il y en a pour les petits et les grands, et même pour les parents qui aiment avoir la frousse! Vous trouverez nos nouveautés d’automne ainsi que des classiques comme Peanuts, Toc Toc Toc et Garfield, tous axés sur les thèmes de l’humour, des mystères et des chasses au trésor.

Samedi 27 octobre

Un drôle d'oeuf Photo : Nelvana

6 h : Alicia, Le mystère du labyrinthe hanté

6 h 14 : Léon, Les vampires

6 h 15 : Super Wings, Citrouille en vadrouille

6 h 53 : Boule et Bill, La nuit des masques

7 h : Dot, Le fantôme de l’Halloween

7 h 27 : Garfield tout court, Le ballet des sorcières

7 h 56 : Dessinatruc, Maison hantée

8 h : Sous les mers, La créature des ténèbres

8 h 22 : Paf le chien, Effet Halloween

8 h 30 : Hôtel Transylvanie : Kasjadenstein suivi d’Avec ou sans blob

9 h 31 : Angry Birds Toon : Porcula

10 h : Code Max, Alerte aux grosses citrouilles

10 h 25 : Les cochons d’Angry Birds, Brouillard effrayant

10 h 30 : Edgar et Ellen, Film d’horreur

Dimanche 28 octobre

Charlie Brown Photo : France Télévisions

6 h 22 : Manon, La sorcière et le dragon

7 h 27 : Peanuts, Citrouille à volonté

7 h 56 : Dessinatruc, Zombies 2

8 h 30 : PacMan, Halloween effrayante à Pac

9 h 12 : Angry Birds Toon, La nuit des porcs-vivants

9 h 15 : Par ici la magie, Phénomènes mystiques

Lundi 29 octobre

6 h : Dot, Le roi de la peur

8 h 22 : Idées de génie, Bou!

Mardi 30 octobre

6 h 42 : Peanuts, Noëlween

8 h 12 : Kate et Mim-Mim, Petit Bouh

8 h 23 : Idées de génie, Le fantôme

Mercredi 31 octobre

La Grubule, Craquepoutte et Kao Photo : Téléfiction

5 h 24 : Petit lapin blanc, La 1re fois que j'ai rencontré une ombre de sorcière

5 h 30 : Toc Toc Toc, L’Halloween de Monsieur Craquepoutte

5 h 54 : YaYa et Zouk, L’halloween de Zouk

6 h : Jack et les camions, Le fantôme du camion de cailloux

6 h 45 : Belle et Sébastien, Loup-garou

7 h 58 : Garfield tout court, Dansons les sorcières

8 h 11 : Léon, Déguisement dangereux

8 h 12 : Idées de génie, Le monstre

Retrouvez plusieurs de ces épisodes sur la zone Jeunesse!