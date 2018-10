Yannick Nézet-Séguin surpris par son conjoint et... Céline Dion à En direct de l’univers!

Tout juste avant la prestation de la pièce de Jacques Brel, France Beaudoin soulignait que le chef d’orchestre était en couple depuis maintenant 20 ans avec le musicien Pierre Tourville.

Quand on n’a que l’amour a été choisie dans le questionnaire de Nézet-Séguin comme étant « une chanson qui l’émeut ».

Pierre Tourville et Céline Dion chantent Quand on n'a que l'amour

Cette émission d’En direct de l’univers était particulièrement relevée, avec maintes surprises et mains petits bijoux qui sont venus en ponctuer les 60 minutes. Il y a eu la présence toute mignonne de Marie Eykel, venue chanter Bon dodo mon amie. On retient également l’interprétation sublime de Rufus Wainwright du classique Somewhere over the Rainbow à la toute fin de l’émission.

Depuis ses débuts, pour des questions de droits, En direct de l’univers n’est pas offerte en rattrapage sur le web. Toutefois, cette année, chaque semaine, nous aurons droit à un numéro marquant tiré de l’émission. À surveiller, donc.

