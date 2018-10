50 ans de gastronomie au Québec avec l’ITHQ

L’avant et l’après-Expo 67

Le mandat était colossal. Pour raconter 50 ans d’histoire, la journaliste n’a pas eu d’autres choix que de commencer par visionner des heures et des heures d’archives radio-canadiennes sur l’ITHQ. Rapidement, il y a eu des évidences. Il fallait parler de la compétition entre les chefs français et les chefs québécois, de la place des femmes, et du contexte social dans lequel est né l’ITHQ, soit celui d’Expo 67.

À l'Expo 1967, Montréal goûte le monde! Photo : Radio-Canada

« Expo 67 a été comme un état d’urgence. Il y a eu un afflux énorme de touristes. Les gens faisaient la file pendant des heures pour aller au resto. C’était du jamais vu. Et certains chefs sont restés ici après. »

La gastronomie québécoise en trois mots

En tant qu’observatrice privilégiée de cette histoire, Anouk Mahiout a pu mettre le doigt sur ce qui définit selon elle la gastronomie québécoise : les produits, la liberté et l’expérimentation.

« Assez rapidement, tu te dis : "Est-ce que la cuisine québécoise est une cuisine de technique d’inspiration européenne avec des produits locaux?" En fait, c’est plus que ça. Il y a aussi la liberté, l’éclatement. Il y a de la fusion, de l’ouverture sur le monde. Par exemple, Hakim Chajar fait un tartare avec des épices à tourtière. »

Dans ce documentaire, on découvre une rivalité qui m’a surprise, soit celle entre les chefs québécois et les chefs français. La journaliste m’a expliqué que les chefs québécois devaient faire leurs classes, soit apprendre les bases de la cuisine et celles-ci venaient des chefs français. À partir de là, une fois que les techniques ont été acquises, les chefs québécois ont voulu montrer qu’eux aussi étaient capables de faire les choses à leur façon et, surtout, avec les produits d’ici.

Saumon entier décoré par des étudiants de l'ITHQ, en 1970 Photo : Radio-Canada

Il y a des techniques dont il ne faut pas déroger. Les Français avaient un grand snobisme, entre autres, par rapport aux produits d’ici. Le sirop d’érable était méprisé; ce n’était pas un sucre valable. Il fallait apprendre à le travailler, de là tout l’aspect d’expérimentation de la cuisine québécoise. On doit faire de la recherche culinaire avec les produits d’ici. Il n’est pas le seul, mais Martin Picard et sa cabane à sucre l’incarne bien. Anouk Mahiout

Être chef, c’est une vocation

La liste des intervenants dans ce documentaire est longue et intéressante : sœur Angèle, Hakim Chajar, Lesley Chesterman, Martin Juneau, Ricardo Larrivée, Élyse Lambert, Ann-Rika Martin, Martin Picard, Danny St Pierre, Pasquale Vari, Gabriel Loubier, qui a été ministre du Tourisme, de la Chasse et des Pêches en 1966, puis Liza Frulla, la directrice actuelle de l’ITHQ. Ceux-ci nous offrent un panorama très diversifié, mais un point de vue revient souvent : la gastronomie est un domaine fascinant, mais c’est loin d’être un milieu facile.

Chef est le métier le plus ingrat qui soit, parce que c’est l’un des métiers où tu travailles le plus fort et où tu gagnes le moins cher. Donc, je pense qu’il faut de l’amour. Il faut que les gens se sentent respectés et accueillis. S’ils trouvent leur place, ils vont accepter de faire des sacrifices qu’ils ne font pas dans la vie normalement. Martin Picard, propriétaire, Au Pied de Cochon, diplômé, Cuisine évolutive, 1990

La place des femmes reste encore à faire

Depuis 1968, un des grands changements dans notre société est l’émancipation de la femme, mais la lutte n’est pas terminée. Le milieu de la gastronomie n’y fait pas exception. Anouk Mahiout me dit : « Dans nos maisons, la cuisine a toujours été une affaire de femmes, mais être un chef prestigieux a toujours été la chasse gardée des hommes… alors que souvent, ce sont leurs mères qui leur ont appris à cuisiner. Mais en 1968, on partait de loin; la discrimination était là. Aujourd’hui, il y a des femmes professeurs à l’ITHQ, mais les étudiantes qui s'inscrivent ont encore très peu de modèles féminins. C’est encore un enjeu. »

Dans votre vie, si vous avez déjà googlé « pouding chômeur Ricardo », si vous savez qui est Martin Picard et que vous allez occasionnellement au restaurant, vous êtes un bon candidat pour aimer ce documentaire.

***

Hakim Chajar et Ann-Rika Martin, respectivement gagnants de l’émission Les chefs! 2014 et 2017, ont tous deux été étudiants à l’ITHQ.

