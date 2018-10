Ce n’est pas la première fois que Justin Trudeau participe à Tout le monde en parle. En fait, ce sera la septième fois. À sa première visite, en 2004, il était venu parler de l’organisme Katimavik, dont il était président du Conseil d’administration. La possibilité de son implication en politique active avait d’ailleurs été évoquée. Quelques années plus tard, devenu député de Papineau, il avait fait un passage remarqué à l’émission lorsqu'il avait donné un baiser à Dany Tucotte dès son arrivée sur le plateau. Cependant, c’est la première fois que Justin Trudeau vient à Tout le monde en parle depuis qu’il occupe les plus hautes fonctions au pays.



Il y a fort à parier que les sujets de discussion ne manqueront pas, surtout avec la toute récente légalisation de la marijuana au Canada et la présence de l’ancien premier ministre Jean Chrétien, qui publie Mes histoires, un livre d’anecdotes puisées à même sa carrière de politicien.



Les autres invités à l’émission seront l’auteur-compositeur-interprète français Christophe Maé, qui a écrit la chanson Il est où le bonheur?, Denise Bombardier, qui publie Une vie sans peur et sans regret, et Phoudsady Vanny, pour le premier Salon de la mort de Montréal, qui aura lieu en novembre.



350 émissions



L’émission du 21 octobre revêt une importance particulière puisque ce sera la 350e émission originale depuis les débuts de Tout le monde en parle en 2004.



Pour faire un clin d’œil au temps qui passe, voici quelques photos de Guy A. Lepage et de Dany Turcotte dans toute leur splendeur au fil des ans.





Guy A. Lepage au fil du temps Photo : Radio-Canada