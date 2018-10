Sur le plateau de la minisérie dramatique Le monstre

L’histoire du Monstre

C’est en 2015 que la comédienne Ingrid Falaise dévoilait son histoire au grand public. En replongeant dans ses souvenirs, elle nous révélait son chemin difficile vers une libération à la suite d’une relation de couple effroyable avec un manipulateur violent.

Extrait de son passage à Tout le monde en parle

Sauver des vies

Ma discussion avec cette femme lumineuse s’est avérée émouvante. Dès la publication de son livre, elle a été approchée afin de transposer son histoire à l’écran. Étant donné son vécu, elle voulait être encadrée par des gens en qui elle avait confiance et avec qui elle aurait son mot à dire. Après tout, c’est sa vie qui se retrouvera sous peu à l’écran. Elle voulait s’assurer qu’il y aurait du respect, autant pour elle que pour ses sœurs et ses parents. Elle visonne absolument tout ce qui est tourné afin que la série reste fidèle à son histoire.

J’ai réfléchi longtemps avant d’accepter de céder les droits de mon livre. J’ai écrit ce livre pour moi. Mais je me suis dit : tout le monde connaît mon histoire maintenant, allons plus loin. Je voulais fracasser le silence. En toute humilité, mon livre sauve des vies. Ingrid Falaise

En revoyant ce qu’elle a vécu, la Ingrid d’aujourd’hui a envie de prendre dans ses bras la fille de 18 ans qu’elle a été. Elle trouve ça très difficile de revoir tout ça.

Je revois toutes mes blessures, et je les respecte encore plus aujourd’hui. Je n’ai pas pris soin de moi à l’époque parce que je ne pouvais pas. C’est pour ça que j’ai envie de douceur autour de moi aujourd’hui. Ingrid Falaise

Après la publication de son livre, la comédienne a reçu des milliers de messages. Elle s’attend à en recevoir autant après la diffusion de la minisérie. La production organise donc déjà des rencontres avec SOS violence conjugale, dont Ingrid a été porte-parole.

L’accord parfait : Ingrid Falaise et Chantal Cadieux

Alors que je discute avec Ingrid Falaise, Chantal Cadieux se joint spontanément à nous. J’observe une réelle complicité entre les deux femmes. La comédienne n’aurait voulu personne d’autre que Chantal pour scénariser l’histoire de sa vie, et cette dernière se serait mordu les doigts de ne pas accompagner Ingrid dans cette aventure. C’est Chantal qui a eu la tâche de faire le tri dans l’histoire d’Ingrid.

Chantal Cadieux Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Il fallait faire des choix, et c’est plus facile pour moi de les faire que pour Ingrid. Chaque choix est un deuil pour elle. Toutefois, Ingrid relisait et commentait tout ce que j’écrivais. Quand il s’agit d’une histoire vécue, je ne peux pas inventer n’importe quoi. C’était très rassurant pour moi d’avoir cette collaboration. Je voulais qu’Ingrid soit heureuse. Chantal Cadieux

L’auteure me dit également que traiter de la violence, c’est écrire sur une mince ligne. Sans que ce soit trop difficile à regarder, il faut montrer et assumer le sujet. Il faut savoir doser l’intrigue et la charge de violence, en évitant la redondance.

La charge émotive

Les deux comédiens principaux, Rose-Marie Perreault (30 vies, Ruptures) qui revêt les traits de Sophie, et Mehdi Meskar, qui incarne M, m’ont tous deux confié être infiniment reconnaissants pour leurs rôles aussi complets que complexes.

Dès que j’ai su que j’avais le rôle, j’ai demandé à lire les scénarios. Les cinq premières minutes, j’étais super contente d’avoir le rôle, et après, je me suis dit que c’était vraiment intense. Je me suis demandé de quel bord j’allais prendre le rôle. Puis, dès le début du tournage, tout a été super bien. Lors des premières scènes de violence, j’ai ressenti des décharges d’adrénaline. Et j’ai appris à me mettre une barrière mentale. J’essaie de bloquer dans ma tête l’idée que ça arrive à des gens. Je n’étais jamais allée aussi loin dans l’émotion et la violence. Rose-Marie Perreault

Rose-Marie Perreault et Mehdi Meskar sur le plateau de la minisérie Le monstre. Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Les premiers jours ont été plus durs. Ma façon de travailler un personnage est que je m’endors et je me réveille en pensant à lui. Et j’ai fait des cauchemars. Puis, il y a eu un déclic. Il fallait juste que j’aie le temps d'entrer dans le rôle. Je suis incroyablement fier d'incarner ce personnage pour porter un message de sensibilisation à la violence. Mehdi Meskar

Envie de faire une différence

Toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce tournage, des comédiens aux producteurs, sont sensibilisées à la violence faite aux femmes grâce à SOS violence conjugale.

Pendant que les comédiens tournaient une des scènes du sixième épisode de la série, malgré la lourdeur des propos, on sentait l’immense bonheur de chaque personne de cette distribution de qualité : Rose-Marie Perreault, Mehdi Meskar, Macha Limonchik, Jean François Pichette, Eva Tanoni, Maude Demers Rivard, Michel Laperrière, Hugues Frenette, Martine Francke et Marie-Thérèse Fortin.

Ce ne sera pas une surprise si les gens en parlent beaucoup au printemps prochain.