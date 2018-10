Pour sa première, Doc humanité présente Corps à la carte

Les interventions esthétiques gagnent en popularité d’années en années, et ce, partout autour du monde. Dans plusieurs médias, les clichés de résultats désastreux font les manchettes. Pourtant, la réalité semble toute autre. Pour bon nombre d’adeptes, les transformations corporelles figurent comme un aspect positif à la vie. Si bien qu’elles deviennent parfois routinières et banales.



Avant de réaliser Corps à la carte, Jean-Simon Chartier avoue qu’il présentait certains préjugés envers les interventions esthétiques. Cela étant dit, sa vision s’est rapidement transformée. « J’ai rencontré des femmes, mais aussi des hommes, qui venaient d’horizons très différents. Après les avoir écoutés, je les comprenais tous. Ces choix leur appartiennent et j’estime qu’ils sont conséquents avec ce qu’ils sont. », souligne-t-il.



Sans ignorer les abus et les dangers possibles, le réalisateur convient que la couverture médiatique de l’industrie se révèle comme très alarmiste, voire sensationnaliste. Dans Corps à la carte, on expose la réalité autrement.



On suit notamment le parcours de la docteure Geneviève Blackburn qui, en plus d’être urgentologue, pratique la médecine esthétique. On entre également dans l’intimité d’une relationniste de presse avant, pendant et après sa rhinoplastie. D’autres protagonistes, tels que Josette Stanké, qui a ouvert la première école de soins de beauté au Canada, livrent un discours rationnel et confrontant sur l’importance de l’image.



La présence d’une sexologue et d’un historien permet d’autre part d’engendrer la discussion. « Je trouve, bien évidemment, qu’il y a des dangers : cela peut être sans fin et devenir une dépendance. Mais, ce n’est pas ces gens-là que je souhaitais mettre de l’avant. », dit Jean-Simon Chartier.



L’idée de Corps à la carte lui est venue lors d’une soirée entre amis. Au cours du souper, il a fait la connaissance de Geneviève Blackburn, cette urgentologue qui à l’époque, venait d’ouvrir son bureau d’interventions esthétiques. « Cette discussion-là m’a allumé sur cette industrie. Après certaines discussions avec mon entourage, je me suis rendu compte que des gens, que je ne soupçonnais pas du tout, avaient recours à des injections une fois par-ci par-là. », précise-t-il.



L’expérience interactive



Le documentaire Corps à la carte Photo : Radio-Canada

Jean-Simon Chartier a par la suite mis en branle la réalisation de ce documentaire qui parallèlement, inclut un volet web interactif. Par l’entremise d’un avatar, l’internaute navigue dans l’univers des interventions esthétiques en mesurant ses connaissances ainsi que sa tolérance vis à vis leurs différentes déclinaisons : produits injectables, chirurgies du visage, des seins et des fesse, modifications des organes génitaux et autres.



« Au-delà du côté ludique de l’expérience web, il y a aussi plein de chiffres qui permettent d’élargir la discussion entamée par le film. » Le réalisateur, également producteur de Corps à la carte, s’est allié à la firme de sondage Léger pour étudier les comportements esthétiques de 1 000 Québécois. On apprend, par exemple, que seulement un Québécois sur dix a déjà recouru à une intervention chirurgicale esthétique.



Pour l’écouter en primeur, rendez-vous sur ICI Radio-Canada Télé le samedi 13 octobre à 22 h 30.