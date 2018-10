Unité 9 : Henriette quitte Lietteville la tête haute

Les scènes de sortie de prison d’Unité 9 sont toujours chargées d’émotion. On n’a qu’à se rappeler celle d’Élise (Micheline Lanctôt), dans la deuxième saison, au son de Don’t Think Twice It’s All Right, de Bob Dylan, ou encore lorsque Suzanne (Céline Bonnier) a fait ses adieux aux détenues de Lietteville avec comme trame sonore Je pars à l’autre bout du monde, de Beyries, dans la cinquième saison.

Le départ d’Henriette, interprétée par l’excellente Danielle Proulx, ne fait pas exception. Elle a fait beaucoup de chemin depuis son arrivée en prison. « Je suis rentrée, j’étais au bas de l’échelle de l’humanité. Je sors d’ici et je suis une meilleure personne. Tu ne m’as pas vue quand je suis arrivée icitte. » a-t-elle dit à Fernande, la bénévole qui l’accompagnait à sa sortie.

C’est la pièce Si jamais j’oublie, de Zaz, qui accompagne ces images très touchantes, entrecoupées d’un montage des moments forts du passage du personnage d’Henriette dans la série.

Dans une entrevue qu’elle accordait à Josélito en 2016, Danielle Proulx est revenue sur son arrivée « intempestive » à Lietteville, alors qu’elle était « poquée et maganée », et sur la fameuse scène de la fouille à nu. On y décortiquait ce personnage à la fois colérique et tendre.

