Jean-Philippe Wauthier prendra la case horaire des Échangistes

Une émission qui lui ressemble

Joint à Chicago, où il participait au marathon, Jean-Philippe Wauthier affirme vouloir faire une émission à son image. Il produira d’ailleurs le talk-show avec Guillaume Lespérance, avec qui il a travaillé pour Le beau dimanche. « Ça va me ressembler. J’aime l’humour. On peut autant faire [des entrevues avec] des politiciens ou du funny. Je n’ai pas beaucoup de retenue et je ne suis pas Stéphan Bureau; je ne suis pas un gars de nouvelles. J’aimerais travailler avec les jeunes humoristes. »

Cette nouvelle émission, qui sera diffusée du lundi au jeudi de 21 h à 22 h à compter du mois d’avril, n’a pas encore de nom. « J’avais pensé Wauthier, mais on m’a refusé ça », dit l’animateur avec le sarcasme qu’on lui connaît. Il tient aussi à conserver l’aspect musical qui était présent au Beau dimanche et aux Échangistes.

De nouveaux projets pour Pénélope McQuade

Quant à Pénélope McQuade, qui a animé le talk-show estival dans cette case horaire pendant huit étés, elle n’est pas écartée des ondes, loin de là. La directrice générale d’ICI Radio-Canada Télé, Dominique Chaloult, serait déjà en train de plancher sur un nouveau projet avec l’animatrice. « Pénélope a développé une expertise [dans le domaine du] direct et de l’entrevue. Ce sont des qualités fondamentales et difficiles à trouver. Elle fait partie de nos plans pour l’automne 2019 et l’hiver 2020. » Des projets seraient également en développement avec Rebecca Makonnen, qui coanimait Le beau dimanche.

Il n’y aura pas d’autres changements dans la programmation estivale. « Toutes les émissions sont reconduites », affirme Dominique Chaloult. On pourra donc renouer avec Les poilus, Viens-tu faire un tour? ou encore Les dragons à l’été 2019.