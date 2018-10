Un hommage à Charles Aznavour à En direct de l’univers

France Beaudoin et son équipe ont pris l’habitude d’inviter les téléspectateurs à se rendre sur le web pour voir un segment supplémentaire après certaines émissions. Samedi dernier, cinq jours après le décès de l’icône de la chanson française, c’est un numéro consacré au légendaire Aznavour qui a été présenté.

En prolongation de l'univers de Louise Latraverse

Pour l’occasion, on a invité Patrice Robitaille et Bruno Pelletier, ceux qui, depuis le début d’En direct de l’univers, avaient le plus parlé de la musique de Charles Aznavour dans leurs réponses au questionnaire. Avant l’interprétation des trois chansons, les invités ont raconté des souvenirs liés au chanteur français.

D’autres surprises du genre sont à prévoir d’ici la fin de la saison. Petit conseil, gardez toujours votre tablette ou votre ordinateur pas très loin quand vous regardez En direct de l’univers.

Pour revoir l'émission dans l'univers de Louise Latraverse.

En direct de l’univers

Samedi 19 h