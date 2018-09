Les jeunes et la politique, d’hier à aujourd’hui

En 1963, l’âge légal pour voter passe de 21 à 18 ans sous l’influence du gouvernement libéral de Jean Lesage, qui fait adopter la Loi sur le suffrage universel par l’Assemblée législative. Depuis, les préoccupations des 18 à 35 ans n’ont fait qu’évoluer. Cette année, à l’heure où les millénariaux constituent un tiers des électeurs et où les réseaux sociaux augmentent plus que jamais les moyens de communication, force est de constater que les jeunes générations exercent pourtant de moins en moins leur droit de vote.

En mars 1963, dans un vox pop réalisé à la télévision radio-canadienne, des jeunes de tous les horizons ont exprimé leur conviction, n’hésitant pas à affirmer que « la politique, c’est une affaire d’hommes ». On découvre également les intérêts qui les motivent par-delà les préjugés de l’époque.



Quels changements en 2018?

Depuis que le droit de vote est devenu accessible à tous les jeunes Canadiens en 1970, les choses ont grandement bougé. Une participation imprévisible, un électorat dispersé et, surtout, le souhait d’une vision à long terme sont les principales caractéristiques des jeunes électeurs d’aujourd’hui, comme le montre cet extrait du Téléjournal du mois d’août 2018.

La soirée des élections : dès 18 h 30 le 1er octobre

