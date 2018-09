Lâcher prise : entrevue avec Sophie Cadieux et visite du plateau de tournage

Nous avons senti, lors de vos remerciements aux Gémeaux, que le rôle de Valérie donnait un sens à votre métier et que vous étiez sensible à la souffrance des gens qui vous livrent des témoignages dans la rue. Comment est-ce que ça vous nourrit pour jouer ce rôle?

« Je reçois des témoignages extrêmement émotifs. Le plus beau gage de reconnaissance que je peux recevoir, c’est que ma façon de jouer mon personnage de Valérie touche les gens et qu’ils se reconnaissent en moi. Ça prouve que j’observe bien l’anxiété et la détresse chez les gens, que je les transpose bien dans Valérie. Ça me fait tellement plaisir, et ça me donne une tape dans le dos et du gaz pour continuer mon rôle. »

Est-ce qu’il y a des traits de Valérie qui vous ressemblent?

« Je suis plus cartésienne et logique qu’elle, ce qui m’aide à garder le cap dans ma vie. Mon petit côté orgueilleux m’aide à prendre de bonnes décisions.

Je me mets moins les pieds dans les plats que Valérie, et ça sort moins en torrent qu’elle. Mes réactions sont moins folles. »

Les textes d’Isabelle Langlois sont vraiment savoureux. Avez-vous de la difficulté à garder votre sérieux lors des tournages?

« Les fous rires, nous les avons en lisant les textes tous ensemble lors d’une première rencontre d’équipe. C’est là qu’on pleure de rire la première fois où l’on entend nos collègues dire leur texte.

Par contre, lors du tournage, on s’amuse, mais la comédie, c’est beaucoup de travail et c’est quand même assez sérieux, car c’est beaucoup de précision. Nous devons être rigoureux, car on a le souci de rendre justice aux textes. On doit trouver le rythme, car on tourne beaucoup de petites scènes à plusieurs reprises dans la journée. »

À quoi pouvons-nous nous attendre de la prochaine saison?

« On peut vous dire que lorsqu’on a reçu les textes, on s’est tous appelés, car on va avoir droit à plein de surprises. Les personnages vont dans des directions qu’on n’attendait pas.

On ne dévoilera pas de punch toute de suite, car c’est trop tôt. »

