Les mini Dieux de la danse – votez pour votre duo favori

Vous pouvez dès maintenant voter pour votre duo de danseurs préféré parmi les six couples sélectionnés lors des auditions. La chorégraphe Jessie Mineau a accompagné les duos lors des auditions et leur a donné une classe de maître afin que les jeunes puissent préparer leur portrait vidéo. Le duo qui cumulera le plus de votes sera choisi pour monter un numéro spécial et ensuite présenter sa prestation sur le plateau des Dieux de la danse.