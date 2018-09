Tout le monde en parle en mode élections

Rassembler tous les chefs au même moment sur un plateau de télévision, c’est un tour de force. Exceptionnellement, l’émission du 23 septembre sera enregistrée le vendredi 21 septembre. Il faut savoir qu’au cours des 14 dernières années, l’émission a été invariablement enregistrée le jeudi. Il n’y a eu que deux exceptions : lors des attentats de Paris en 2015, l’émission a été présentée en direct le dimanche 15 novembre. L’émission du 30 mars 2014 avait, quant à elle, été enregistrée le mercredi 26 pour nous permettre de recevoir Pauline Marois et Philippe Couillard à temps avant le scrutin du 7 avril.

Les politiciens à l’émission



Le passage de politiciens à Tout le monde en parle donne parfois lieu à des moments particuliers, sinon mémorables. En voici quelques-uns :

L’entrevue avec Jack Layton en 2011, qui aurait amorcé le début de la « vague orange » au Québec.

Justin Trudeau qui a donné un baiser sur la bouche à Dany Tucotte.

Andrew Scheer, le seul chef du Parti conservateur à avoir accepté de venir à l’émission.

Les esprits qui se sont échauffés lorsque Mélanie Joly a défendu l’exemption de taxes au Québec pour Netflix.

La piètre performance de James Moore, alors ministre de la Culture au Parti conservateur, à un test de culture populaire québécoise.

Bande-annonce



Nouvelle saison



On ne change pas une formule gagnante, dit-on. C’est donc dans la continuité que s’amorce la saison 2018-2019. Discussions, émotions et fous rires seront ainsi au rendez-vous, tout comme Dany Turcotte et ses incontournables cartes. La liste complète des invités sera connue plus tard cette semaine.