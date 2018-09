Pour introduire le phénomène Fugueuse, série 12 fois sélectionnée aux Gémeaux (entre autres dans les catégories du meilleur premier rôle féminin : série dramatique, du prix du public et de la meilleure série dramatique), la drôlissime Anaïs Favron s’est amusée à dénoncer l’exploitation sexuelle des femmes, thème fort de la série de fiction, mais dans un style bien à elle.

Auto-tune, hommes à moitié nus et boule disco; l’animatrice était prête à relancer la révolution des suffragettes version 2.0 avec ce refrain coup de poing :

C’est la revanche des queens

on n’en laisse plus passer

C’est la revanche des queens

come on gère toé

C’est la revanche des queens

jusqu’à la parité

On se souviendra longtemps de ce vidéoclip réalisé par les Satiriques, le duo connu pour ses pastiches de mégasuccès hollywoodiens au Bye bye ou au Gala Artis.

La revanche des queens, la parodie de “Fugueuse” aux Gémeaux