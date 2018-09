D'ex-fugueuses rejoignent Isabelle Boulay sur scène aux Gémeaux

Avec des images de la série en arrière-plan, la chanteuse a interprété la pièce Je voulais te dire que je t’attends, de Michel Jonasz, reprise par Diane Dufresne dans les années 80. À la fin de la chanson, une quinzaine de vraies anciennes fugueuses sont apparues, chacune avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire des messages comme « J’étais Fanny » ou encore « Survivante ». C’est Ludivine Reding, le personnage principal de Fugueuse, qui a présenté le numéro.

Isabelle Boulay chante Je voulais te dire que je t’attends

Un extrait des paroles de la chanson

Je voulais te dire que je t'attends

Et tant pis si je perds mon temps

Je t'attends, je t'attends tout le temps

Ce soir, demain, n'importe quand

Comme quelqu'un qui n'a plus personne

S'endort près de son téléphone

Et qui te cherche à son réveil

Tout seul au soleil, j'attends

Je voulais te dire que je t'attends

Si tu savais comme je t'attends!

Je t'attends, je t'attends tout l'temps

Quand seras-tu là? Je t'attends

Si tu savais comme je t'attends!

Je t'attends, je t'attends tout l'temps

Je voulais te dire que je t'attends

Revoyez les meilleurs moments du gala.