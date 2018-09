Faits divers : meurtre et mystère, mafia et camp de nudistes

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi la saison 1, même si nous vous la recommandons chaudement, pour profiter pleinement de la saison 2. L’auteure Joanne Arseneau nous entraîne dans un autre univers et une autre enquête. Pour cette nouvelle intrigue, l’auteure s’est inspirée d’une histoire vécue : celle d’un triple meurtre survenu dans un camping.



Le neveu d’un parrain de la mafia italienne est tué au café Firenze, et un membre du clan criminel Lauzon est témoin de la scène. Il n’en faut pas plus pour alimenter la rumeur d’une guerre entre les Lauzon et les Italiens. Mais qu’en est-il vraiment? Au même moment Maurice, chef du clan Lauzon, disparaît…

Bande-annonce

Scènes de nudité



Une partie de l’histoire se déroule dans un camp de nudistes. Selon l’équipe de production, le recrutement des comédiens s’est déroulé aisément, puisque cette particularité du rôle était clairement définie au départ. Les défis sont plutôt survenus quand il a fallu changer de camping à cause d’un problème de tiques (les comédiens n’avaient pas de vêtements pour se protéger), et quand il a fallu trouver la façon adéquate de filmer des corps nus sans les montrer de façon trop directe. Mission accomplie!







À surveiller



Mettant en vedette Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Patrick Hivon, Alexandre Goyette, Roger Léger et plusieurs autres, les deux premiers épisodes, présentés hier aux journalistes, donnent le goût d’en voir davantage. On retrouve l’humour décalé, signature de la première saison, et la qualité de la réalisation de Stéphane Lapointe, qui enrichit le récit de belles trouvailles visuelles. Et il ne faudra pas manquer :

La rivalité entre Rachelle Lauzon et Jimmy O’Connor pour succéder à Maurice Lauzon comme chef de clan.

Le personnage de Serge Forest (Guy Nadon) qui nous réjouit à chacune de ses apparitions.

Le duo Paulo Fauteux (Luc Senay) et Francine Bienvenue (Chantal Baril), en propriétaires du camp de nudistes.