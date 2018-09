Un échangiste à la fois : Patrick Masbourian

Quand j’ai dit à mes amis que j’allais faire une entrevue avec vous, ils m’ont demandé si ça m’intimidait. Les animateurs intelligents, ça impressionne. Réalisez-vous que vous faites cet effet?

Non, pas assez. Ça vient avec un ensemble de facteurs. J’ai peut-être une personnalité intimidante en raison de la confiance et de l’assurance que je dégage, mais c’est une impression. Mine de rien, il y a l’âge aussi, je ne prends pas conscience que je vieillis. Je suis devenu le monsieur qui a 30 ans d’expérience. Je suis toujours surpris quand quelqu’un me dit ça, et je ne suis pas certain si c’est un compliment… J’ai peur d’être associé à celui qui fait partie d’une autre génération ou qui est trop sérieux. Alors que je ne me perçois pas du tout comme ça.

Est-ce qu’il y a des personnalités qui intimident Patrick Masbourian?

Oui. Régulièrement, surtout des artistes pour lesquels j’ai beaucoup d’admiration et qui ont un rayonnement important sur la scène internationale. Par le passé, ça m'est arrivé durant une entrevue avec Luc Besson, qui a été très décevant finalement, mais pour moi, il était une idole de jeunesse. Quand j’ai rencontré Stromae aussi, mais lui, c’est pour son talent et l’aura qu’il y a autour de lui.

Les hommes politiques aussi, mais eux, c’est plutôt parce que ce sont des experts de la communication/non-communication. Ce n’est pas tant une question d’admiration, mais c’est assuré que ça sera un défi pour l’animateur que je suis. En plus, ce n’est pas mon domaine de prédilection, la politique.

Quel est votre rôle au sein de cette émission?

Encore une fois, il y a une différence entre la façon dont je me perçois et comment les autres me perçoivent, mais il y a ceux qui font rire, les populaires, moi, je fais office d’intello de service. Comment dire? Je pense que j’offre une bonne moyenne au bâton, je peux autant faire rire qu’être sérieux. Je pense que c’est un atout, mais honnêtement, je ne sais pas si c’est bon ou mauvais.

Ces dernières années, vous avez mis de l’avant votre côté sérieux qui aborde les sujets d’actualité de façon dite classique. On a aussi connu le « Masbou » fou, drôle et tout aussi pertinent, notamment dans La fin du monde est à 7 h. Est-ce que ça vous manque d’exploiter ce côté créatif et irrévérencieux?

J’aimerais ça… Mais je te dirais en même temps que je suis devenu plus sérieux dans ma vie en général. Je ne suis pas fier ou content de ça. J’ai l’impression que je deviens « beige » avec le temps, ça m’inquiète un peu. Ça n’enlève rien à mon talent, mais la couleur pâlit un peu. Le côté plus éditorial que j’avais à mes débuts, quelque chose qu’a conversé Nathalie Petrowski avec les années, je l’ai un peu perdu.

Et comment s’est-il effrité, ce côté-là de votre personnalité?

Je ne le sais pas. Je me sens peut-être un peu moins interpellé par l’injustice sociale. Constat triste, mais tu vieillis, tu t'embourgeoises… C’est le fameux Confort et l'indifférence de Denys Arcand. Tu n’es pas moins sensible ou moins empathique, mais c’est plus intérieur.

Dénoncer, je l’ai beaucoup fait avec La course destination monde, avec La fin du monde est à 7 h, et même avec La revanche des Nerdz, où je dénonçais la surconsommation de la technologie au début des années 2000.

C’est peut-être aussi parce que je suis employé radio-canadien. Il y a une sorte d’ironie à laquelle tu es confronté, car pour arriver à faire sa place, c’est difficile de le faire en ayant une personnalité très distinctive. Le sentiment, tôt, que je ne devais pas trop déborder du cadre.

Mais j’y reviens, à mon côté plus funky… Il faut que je le réintègre aussi dans ma vie. Et j’ai moins le souci de plaire ou de ne pas plaire.

La saison 2018 des Échangistes est terminée, quels ont été votre meilleur moment et le moment qui vous a le plus mis mal à l’aise?

Mal à l’aise, c’est assurément durant l’entrevue avec Alex Nevsky, dans laquelle j’ai donné une information erronée sur sa musique et qu’il m’a repris et m’a subtilement fait comprendre je n’avais probablement pas écouté ses plus récents albums. Je concède que c’était une erreur, il faut éviter de faire une affirmation plutôt que de poser une question, et je ne m’étais effectivement pas replongé dans sa musique plus récente. Alex Perron m’a d’ailleurs donné une petite tape dans le dos de sympathie à la suite de ce moment.

Et le meilleur moment, c’était le passage d’Édith Butler. C’est une femme que je trouve touchante, elle vieillit bien, et elle a été capable de rester sincère et candide dans son amour de la musique. C’est quelque chose qui me touche. Elle est juste contente de faire ce qu’elle fait.

Vous êtes dans le milieu des médias depuis trois décennies. Pourquoi, selon vous, y a-t-il si peu de diversité à l’écran?

Il n’y en a, effectivement, pas beaucoup. On voit quelques nouvelles têtes d’intello comme Raed Hammoud, Rabii Rammal et Manal Drissi. En humour et chez un autre public, il y a Mariana Mazza, Mehdi Bousaidan et Adib Alkhalidey.

Dans mon cas, c’est le public qui m’a pris comme un modèle de diversité. À mes débuts, je me faisais saluer et encourager dans la rue par des gens issus des communautés latines, et ensuite par les communautés arabes.

Et pourquoi n’y en a-t-il pas plus?

Je ne veux surtout pas faire de raccourcis sociologiques, et je ne veux pas que ça sonne comme « les Québécois sont racistes ou fermés », mais je crois que nous avons besoin, à travers un outil culturel très fort qu’est la télévision, de nous voir, de nous entendre de nous rassurer sur le fait qu’on existe. D’autant plus que l’identité québécoise n’a pas été réglée d’un point de vue politique; un peu, mais pas totalement. Je pense qu’on est encore quelque part là-dedans.

Sinon, j’arrive mal à me l’expliquer, car il y a des lecteurs de nouvelles indiens, par exemple, à la CBC, à la première chaîne sur heure de grande écoute, mais l’inverse ne se trouve pas, ou très peu, du côté francophone.

Lors de chacun de vos passages sur le plateau, vous aviez toujours une veste décalée, un nœud papillon différent. Qu’est-ce que ça représente, pour vous, le style?

J’ai toujours eu un côté fou avec mon style. Durant La fin du monde est à 7 h, j’avais des cheveux de toutes les couleurs, je m’habillais au Village des Valeurs. J’essaie de retrouver ça un peu. Il y a 15 ans, j’étais une carte de mode, mais avec mes 30 livres en trop, j’ai eu moins envie de m’habiller. Je ne me trouvais pas particulièrement beau ou sexy. Ma blonde était un peu tannée de me voir porter des t-shirts et des cotons ouatés, j’ai donc décidé de prêter un peu plus attention à mon habillement. J’aime avoir un leitmotiv vestimentaire comme un nœud papillon.

Avec quel échangiste voudriez-vous virer une brosse dans les coulisses?

Avec Philippe Fehmiu, c’est celui avec lequel c’est le fun de faire le party, et j’ai rarement l’occasion de le faire. Je l’aime beaucoup. C’est un gars avec qui j’aime parler de notre métier, et il a une très bonne compréhension de ce milieu.

Avec quel échangiste voudriez-vous vous obstiner en ondes?

Avec Alex Perron, il est toujours bon joueur. J’aime le taquiner.

Avec quel échangiste voudriez-vous avoir un rapprochement amical?

Jean-François Breau. J’aimerais tellement ça que ce soit mon voisin, mon ami. C’est un gars qui a du cœur, qui est curieux de l’autre. Il aime partager sa propre personne. Il inspire confiance.

Peut-être aussi Jean-René Dufort, qui est mon ami, mais qui ne m’a jamais invité à souper chez lui, par exemple. Ha ha! Je pourrais peut-être, finalement, le connaître après 20 ans de collaboration.

Cet automne, Patrick Masbourian reprendra la barre de l’émission Les éclaireurs, sur ICI Radio-Canada Première. Il animera également une série d’entretiens abordant de grandes questions d’actualité, l’appropriation culturelle, l’après-#MoiAussi et l’intelligence artificielle, à la Grande bibliothèque.