Un échangiste à la fois : Nathalie Petrowski

D’abord, prenons un petit moment ensemble pour parler de votre mariage, qui a été souligné à l’émission au cours des dernières semaines. Ça me touche, les gens qui se marient après de nombreuses années ensemble. Qu’est-ce qui vous a donné envie de le faire? Et comment cette journée s’est-elle passée?

Ce que je n’ai pas dit en ondes, c’est avec qui je me suis mariée! J’ai tenu pour acquis que tout le monde connaissait ma relation avec Michel Lacombe, animateur à ICI Première. Je suis une enfant du divorce, et toute ma vie, j’ai été contre le mariage. Je me demandais à quoi ça servait de se marier alors que tellement de couples se divorcent. Par contre, dans mon cas, ça fait 31 ans que je suis avec mon chum, donc les risques de séparation sont pratiquement nuls. Ce mariage, c’était plus comme le couronnement de notre union.

Et qui a fait la grande demande?

Ah! C’est un concours de circonstances… On a décidé ça saouls, dans un party avec des amis. Quelqu’un a dit : “Ça nous prend un mariage l’été prochain, ça devrait être vous.” On a tous les deux dit : "OK!" »

Franchement, ç’a été une superbe journée à la campagne dans une chapelle, sans le côté religieux. Il y avait de la magie. Je n’utilise pas souvent ce mot-là, mais c’est le plus approprié pour ce que j’ai vécu.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre vie de couple, de votre amoureux?

Nous avons des affinités, une complicité émotive et intellectuelle, des intérêts communs. Je ne me suis jamais, jamais, jamais ennuyée avec Michel. Ça reste une relation vivante. Je n’ai pas vu les années passer.

Quel est votre rôle au sein des Échangistes?

La bête... la baveuse... Haha! C’est mon casting, mais je ne pense pas avoir été particulièrement méchante. S’il y a une question délicate à poser, je vais la poser. J’amène aussi une distance critique, et vu mon âge, je rejoins une autre tranche de la population.

Cet été, lors de vos différentes interventions à l’émission, je vous ai toujours trouvée franche, authentique et curieuse. Pourtant, j’ai l’impression que vous faites souvent office de méchante à la télé. Est-ce que les gens ont tendance à mal vous juger?

C’est mon karma! Je ne fais jamais rien pour être méchante, mais du moment qu’on a un point de vue piquant, on est étiqueté comme étant méchant, alors que ce n’est pas le cas. Quand j’ai ce point de vue critique, je ne veux pas faire de la peine, j’exprime les choses de la façon dont je les ressens. J’adore dire que j’aime quelque chose... quand c’est vrai. Je n’arrive pas à mentir. Je ne serais pas fière de moi si je disais une chose à laquelle je ne crois pas. En plus, je suis une menteuse pourrie, ça serait un paquet de troubles.

La saison est presque terminée. Quel a été votre meilleur moment, et celui qui vous a rendue le plus mal à l’aise?

Les meilleurs moments, c’est toujours quand les invités sont généreux, des invités dynamiques qui nous transmettent cette énergie. Je pense à Alexandre Goyette, à André Robitaille et à Hélène Bourgeois-Leclerc.

Un moment qui m’a rendue mal à l’aise, c’est lors de l’entrevue avec Rémy Girard. Je l’adore, mais je crois qu’il était peut-être nerveux. Je lui ai posé une question sur une anecdote et il a pris sept minutes pour la raconter au complet… c’était interminable. Il est quelqu’un de généreux alors il continuait. Haha!

Vous êtes une portraitiste de l’écrit. Vous avez publié le livre Portraits retouchés, regroupant certaines de vos rencontres. Comment faites-vous pour aller chercher une parcelle d’authenticité chez un invité?

Comme journaliste pour La Presse, j’ai le luxe du temps. Je peux prendre une heure et demie avec une personnalité, mais là tu mets le doigt sur ma grande frustration aux Échangistes, c’est le temps. C’est très difficile d’aller chercher l’essentiel en si peu de temps, avec une seule question.

Vous avez passé votre été à voir défiler des invités sur le plateau. Comment se porte le show-business québécois, selon vous?

Dans l’été culturel qu’on vient de vivre, j’ai vu passer Betty Bonifassi et Robert Lepage une semaine avant la tempête. Je ne peux pas dire que dans ce cas-là, ç’a bien été. Je trouve ça même inquiétant, la contestation d’une œuvre d’art et ce qui se transforme en censure, pas à cause de ceux qui contestent, mais plutôt à cause de ceux qui prennent les décisions d’annuler. Il y en aura peut-être de plus en plus, des contestations comme ça, et comment allons-nous réussir à les accepter sans tomber dans la fermeture? On a un dialogue à avoir et ce n’est pas fini.

J’ai vu aussi des artistes super intéressants; Pierre Lapointe et Ariane Moffatt, pour ne nommer que ceux-là. La création continue. La culture et les arts occupent une bonne place, malgré les critiques en ce sens. Ça fait des années que je suis dans ce milieu, et il y a une réelle préoccupation, un intérêt et des sous qui viennent avec ça.

Pour faire un clin d’œil à l’émission C’est juste de la TV, à laquelle vous collaborez sur les ondes d’ICI ARTV : qu’est-ce qui vous a allumée et qu’est-ce que vous auriez envoyé au réparateur parmi l’offre télévisuelle de l’été?

Ça m’allume : The staircase, une série documentaire sur le système de justice américain qui relate le cas d’un écrivain dont la femme a été assassinée, c’était fascinant.

Mon réparateur : Insatiable. J’en ai regardé quatre épisodes et c’était assez. Je l’ai descendu dans ma chronique « Le gouffre sans fond d’Insatiable ».

Voici la preuve que Netflix est capable du meilleur et du pire.

Avec quel échangiste voudriez-vous virer une brosse dans les coulisses?

Avec tout le monde!

Avec quel échangiste voudriez-vous vous obstiner en ondes?

Anne-Marie Withenshaw, parce qu’on est des pôles opposés.

Avec quel échangiste voudriez-vous avoir un rapprochement amical?

Isabelle Racicot. J’aimerais bien l’avoir comme amie.

Saviez-vous que vos collègues vous avaient souvent nommée dans ces dernières questions? Dites-moi ce qui fait que tous veulent être en relation avec vous.

Alors voilà, ça montre ma belle personnalité! Haha! Malgré ma réputation sulfureuse, je suis une bonne fille qui aime le monde. Je les ai tous aimés, j’ai eu du fun avec tout le monde.

Cet automne, Nathalie Petrowski sera à l’émission C’est juste de la TV, sur ICI ARTV, et on peut la lire dans La Presse.